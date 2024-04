Danes je Sanchez dejal: » Sprejel sem odločitev, da nadaljujem z delom, še bolj zagnano, če je mogoče. Ne gre za usodo določenega voditelja. Gre za odločitev, kakšna družba želimo biti. Naša država potrebuje takšen premislek. Že predolgo dopuščamo, da blatenje onesnažuje naše javno življenje... Zlo, ki nas pesti, je del globalnega reakcionarnega gibanja, ki si prizadeva vsiliti svojo agendo. Pokažimo svetu, kako se brani demokracija.« Sanchez je posebej izpostavil izraze podpore v času, ko se je z družino umaknil v zasebnost. V soboto se je več kot deset tisoč ljudi udeležilo shoda v podporo Sanchezu pred sedežem njegove socialistične stranke v Madridu.

Vmes so krožila različna ugibanja, da se Sanchez spogleduje s kakšno visoko funkcijo v Evropski uniji, tudi predsednikom evropskega sveta. To sicer ni izključeno, bi si pa z odstopom v tem trenutku verjetno prej škodoval, saj bi s tem oslabil svojo stranko pred junijskimi volitvami v evropski parlament in posledično svoj položaj. Kritiki pa so mu očitali, da je bilo razmišljanje o odstopu taktična poteza za mobilizacijo privržencev stranke pred junijskimi volitvami.

Trditve o spornih poslih soproge

Sanchez je premislek o nadaljevanju vodenja vlade prejšnji teden napovedal potem, ko je špansko sodišče začelo s preiskavo Sanchezove soproge Begone Gomez na pobudo protikorupcijske organizacije Manos Limpias (Čiste roke). Ta trdi, da je Sanchezova soproga pri španskem turističnem podjetju Globalia leta 2020 lobirala za sponzorska sredstva za Afriški raziskovalni center, ki ga je vodila na madridski poslovni šoli, in denar potem tudi dobila (poslovna šola prejem denarja zanika). Vse to pa naj bi se zgodilo ravno v času, ko se je Globalia pogovarjala o vladni pomoči za svojo letalsko družbo Air Europa, ki jo je močno prizadela pandemija novega koronavirusa. Novembra tega leta je Sanchezova vlada letalski družbi res pomagala s 475 milijoni evrov iz deset milijard evrov velikega sklada za reševanje strateških podjetij, ogroženih zaradi pandemije. Air Europa je bila prva, ki je iz tega sklada dobila pomoč.

O tem dogajanju sta sicer že nekaj prej poročala spletna medija, ki ju Sanchez označuje za skrajno konservativna. Enako meni o organizaciji Čiste roke, ki je zbrala te medijske zapise in se z njimi obrnila na sodišče, kasneje pa priznala, da so zapisi morda napačni in da jih sama ni preverjala. Sodišče je potrdilo, da je začelo preiskavo, špansko tožilstvo pa je nato predlagalo, da preiskavo zavrže. Primer se sicer vleče že nekaj časa. Največja opozicijska desna Ljudska stranka se je denimo letos glede istega primera obrnila na komisijo za preprečevanje konflikta interesov. Ta je pritožbo zavrnila.