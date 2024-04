Na PU Celje so pojasnili, da si je osumljenec z dokaj običajnimi mladostniškimi pogovori najprej pridobil njihovo zaupanje in jih prepričal, da so mu začele pošiljati fotografije in posnetke. Najprej je šlo za običajne fotografije, nato pa jih je z vztrajnostjo in na koncu z grožnjami prepričal, da so si na podlagi njegovih navodil fotografirale gole dele telesa. Tudi po tem, ko je dobil, kar je želel, se ni ustavil.

Osumljeni je najmanj osem mladoletnih oseb na posebno predrzen način zlorabljal za pridobitev slikovnih in video datotek s seksualno vsebino, pravijo na policiji, z dejanji pa pri dekletih povzročal stisko, osramočenost in strah. Pri hišni preiskavi so mu zasegli elektronske naprave, na katerih so našli več video datotek s spornimi vsebinami.

23-letnik je v priporu, gre pa za starega znanca policije.