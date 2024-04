Pod streli iz pištole je umrl Zlatko P., a ne nasilne smrti, saj dokazi zgovorno pričajo o tem, da naj bi bil potem, ko je ranil svojega intimnega partnerja Zdravka P., pištolo usmeril še v sebe in sprožil, poroča časnik Večer.

Eden od sosedov je sinoči slišal tri strele, kaj je šlo narobe, pa v vasi ne ve nihče. Da sta bila vpletena v obračun intimna partnerja, v vasi vedo vsi, kdo naj bi bil tretji, ki ga policija omenja v zvezi s streljanjem, pa je tudi za prijatelje obeh neznanka.

Pojasnila policije

Trije moški, stari 50, 58 in 61 let, so se med druženjem sprli. Verbalni spor se je med 50-letnim moškim in 58-letnim moškim se je nato stopnjeval do te mere, da je starejši streljal na mlajšega, ga hudo ranil, po tem pa naj bi orožje uperil še proti sebi in umrl.

Udeleženci do sedaj niso bili kaznovani, ali nasilni, še sporočajo s policije.