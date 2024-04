Avstrijski mediji so si skoraj tri leta po koncu športne poti njihovega najboljšega alpskega smučarja vseh časov Marcela Hirscherja obetali, da bi se zmagovalec 67 tekem svetovnega pokala vrnil na start. Želje jim s sedmimi zlatimi in štirimi srebrnimi kolajnami najuspešnejši alpski smučar v zgodovini s svetovnih prvenstev do prejšnjega tedna ni izpolnil. Pritiski avstrijske javnosti so bili toliko večji, ker se je Avstrija v tehničnih disciplinah, predvsem pa v veleslalomu, znašla v krizi, iz katere se počasi pobira.

Hirscher je bil po koncu športne poti ves čas aktiven na snegu, saj je razvijal blagovno znamko Van Deer. Pri podpori projektu je imel Avstrijec vplivnega »strica iz ozadja«, saj mu je stal ob strani gigant energijskih pijač Red Bull. Pri razvoju blagovne znamke je sodeloval z nekdanjim velikim tekmecem in enim najboljših alpskih smučarjev zadnjega desetletja Norvežanom Henrikom Kristoffersnom, ki se mu je pridružil tudi njegov rojak Timon Haugan. Kristoffersen je v letih sodelovanja večkrat dejal, da ko smučarske čevlje obuje Avstrijec, je izjemno hiter.

Vsi mu želijo najboljše

Po petih letih smučarskega pokoja se je Hirscher senzacionalno odločil, da prekine tekmovalni post. Avstrijska smučarska organizacija (ÖSV) pri njegovi odločitvi ni delala težav ter mu omogočila, da bo lahko tekmoval za Nizozemsko, rojstno državo matere Sylvie. »Marcel je za Avstrijo naredil toliko dobrega, da nam niti na pamet ne pride, da bi ga ovirali pri njegovih odločitvah. Moram pa priznati, da bi raje videl, da bi tekmoval za Avstrijo,« je pojasnil generalni sekretar ÖSV Christian Scherer. Za začetek bo v obeh tehničnih disciplinah nastopil na tekmovanjih nižje ravni, kjer bo skušal pridobiti točke, s katerim bi lahko imel boljšo startno številko na tekmah svetovnega pokala. »Marcel je od svetovnega pokala zelo oddaljen. Njegova vrnitev na sneg je zelo pomembna za popularizacijo alpskega smučanja na Nizozemskem. Koliko časa bo Hirscher tekmoval aktivno, se bo odločil sam. Najpomembnejše je, da izpolni svoje sanje tudi v zrelih športnih letih,« meni generalni direktor Van Deera Anton Giger.

Hirscherju je pot menjave države precej olajšal Lucas Braathen, ki se bo v prihodnji sezoni znova vrnil na tekme svetovnega pokala. Norvežan bo tekmoval za domovino svoje matere Brazilijo. Braathen je oral ledino, ko gre za menjavo države, za kar mu je bil Hirscher zelo hvaležen. Pojavila so se ugibanja, da bosta alpska smučarja sodelovala na treningu, saj je v Braathnovi ekipi trener Michael Pircher, s katerim je nekdaj sodeloval tudi Hirscher. Pircher je v teh dneh avstrijski javnosti dejal, da se o tem niso pogovarjali ter da skupnega treninga v Braathnovi ekipi nimajo v načrtu.

Bergant: Hirscher se ni odločil na suho

Najuspešnejši slovenski trener Klemen Bergant, ki sodeluje z najboljšim slovenskim alpskim smučarjem Žanom Kranjcem, nam je priznal, da je bil ob novici, da se avstrijski zvezdnik vrača na tekmovalna pota, presenečen. »Strinjam se, da je vrnitev Hirscherja v prvi vrsti sijajna marketinška poteza, ki je v zelo dobra tudi za alpsko smučanje kot športno panogo. Kako bo Hirscher videti na snegu, pa bo treba počakati do tekem. Čaka ga naporna pot do dobre startne številke v svetovnem pokalu,« nam je sporočil Klemen Bergant ter nas spomnil: »V eni od sezon si je Hirscher na treningu zlomil gleženj, štiri mesece kasneje pa je zmagal na tekmi v Val d'Iseru. Ni naključje, da je osvojil osem velikih kristalnih globusov skupnega zmagovalca svetovnega pokala. V zadnjih petih letih je bil pri razvoju smučarske opreme veliko na snegu, kar mu je gotovo v prid.«

Bergant pravi, da ne dvomi, da je imel Hirscher na treningih dobro primerjavo, saj se je lahko meril s Kristoffersnom in Haugnom, poleg tega pa deluje v ekipi Red Bulla, ki svojim športnikom in trenerjem nudijo najboljše pogoje. »Dvomim, da bi se Hirscher odločil​ na suho, da se bo vrnil na tekmovanja. Glede na vse, kar je dosegel, ga 45. mesto ne bo zanimalo, prav tako ne 25. Poleg tega ima tudi zelo tekmovalni karakter, kar se je bilo moč prepričati že na dirkah v motokrosu, ki se jih je udeleževal,« pravi Klemen Bergant. Zaključil je, da ga verjetno podobno kot vse, ki delajo ali spremljajo alpsko smučanje, zelo zanima, kaj bo ob vrnitvi na sneg pokazal eden najboljših alpskih smučarjev v zgodovini in dolga leta tekmec Žana Kranjca.

Hvaležen ÖSV

Glavni akter zgodbe žogico umirja. Marcel Hirscher pravi, da do sebe nima prevelikih pričakovanj ter da bo v vsakem primeru užival na snegu. »V tekmah uživam in to je glavni razlog moje vrnitve,« sporoča Avstrijec. »Hvaležen sem avstrijski organizaciji, ki mi je omogočila nastop za drugo državo. S tem je pokazala, kako velika organizacija je, da v njej nima nihče, ne glede na stare zasluge, zagotovljenega mesta. ÖSV v prvi vrsti pripada mladim športnikom,« je hvaležen 35-letni Hirscher.

»Marcel bo naslednjih nekaj mesecev tekmoval na tekmah, ki jih ne bo prenašala televizija. Privoščim mu, da bo na njih užival. V tem primeru bo tudi hiter. Njegova vrnitev na sneg ima izjemen pomen in vsi, ki smo vpleteni v to zgodbo, verjamemo, da bo uspešna,« zaključuje Anton Giger.