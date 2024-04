Šestletni mandat 4. julija poteče šestim članom Sodnega sveta; trem, ki so jih izmed sebe izvolili sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, ter trem, ki jih na predlog predsednice republike izvoli DZ. V Uradnem listu je bil objavljen akt o razpisu volitev članov Sodnega sveta, ki je za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določil 12. februar. Urad predsednice republike pa je 16. februarja objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta, navajajo na uradu.

Državni zbor izvoli člane Sodnega sveta na predlog predsednice izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov. Zaželeno je, da so predlogi možnih kandidatov za člana Sodnega sveta obrazloženi ter da je priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, če ta ne kandidira sam, je zapisano v Uradnem listu.

Po zakonu o sodnem svetu mora biti kandidatna lista za člane sodnega sveta, ki jih predlaga predsednik republike državnemu zboru, predložena najpozneje 20 dni pred dnevom glasovanja, prav tako mora biti na njej predlagano število kandidatov večje od števila članov, ki se volijo, vendar največ dvakrat tolikšno.

Sodni svet je samostojen in neodvisen državni organ, ki skladno z zakonom varuje samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti ter skrbi za zagotavljanje kakovosti dela sodišč in sodnikov ter javnega ugleda sodstva. Tako med drugim državnemu zboru predlaga kandidate za imenovanje na mesto vrhovnega sodnika, imenuje in razrešuje skoraj vse predsednike in podpredsednike sodišč ter odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije.