#intervju Anna Hints, režiserka: Savne so duhovni prostor

Sestre v savni estonske režiserke Anne Hints kinodvorano za dobro uro in pol spremenijo v tradicionalno dimno savno, v kateri se sporadično srečuje skupina žensk, ki med potenjem in hlajenjem v bližnjem bajerju diskutirajo o svojih življenjskih izkušnjah. Fizična vročina iz njih postopoma čisti vso emocionalno bolečino in kar se prične kot sproščen pogovor, kmalu preraste v deljenje trpkih zgodb o odraščanju, seksualnosti in odnosu do lastnega telesa. Film, v preteklem letu nagrajen z evropsko filmsko nagrado za dokumentarec leta in najboljši dokumentarec na festivalu Sundance, bo na Festivalu dokumentarnega filma v Cankarjevem domu izjemoma mogoče ujeti še v četrtek, 21. marca.