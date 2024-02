Najbolj bran članek preteklega tedna je bil komentar našega urednika Darijana Koširja o zdravniški stavki: da je šla čez vse robove družbene sprejemljivosti in etike zdravniškega poklica.

Tamara Krivec piše o ozadju domnevnega načrtovanja napada na šoli na podlagi pričevanj in dokumentov: tudi sošolci zatrjujejo, da je šlo za hec in nikakor ne za načrtovan napad, mama petnajstletnika pa pravi, da je ukrep nesorazmeren z dejanjem.

Vmes že nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je odredila revizijo izvajanja pogodbe o gradnji zapora v Dobrunjah. Za domnevne nepravilnosti naj bi ministrica izvedela šele konec januarja, pravijo na ministrstvu, čeprav je še teden prej poudarjala, da se nakupu razvpite stavbe za sodišče na Litijski 51 ni posvečala prav zato, ker je bila zanjo prioriteta spremljanje gradnje zapora. O zaporu v Dobrunjah je Miha Turk v Dnevniku že večkrat pisal zaradi gradbenih odpadkov, ki so jih z gradbišča nezakonito odlagali kar na kmetijsko zemljišče sredi naselja, samo nekaj sto metrov naprej po Litijski cesti. Okoljska inšpekcija je že v začetku novembra izdala odločbo, da je odlagališče nezakonito, a so kljub temu še do prejšnjega meseca tja vozili gradbene odpadke z gradbišča. O nezakonitem odlagališču smo prvič poročali že sredi septembra.

V Nedeljskem dnevniku pa o neskončnem dnevu na ljubljanski urgenci. Na naše uredništvo se je obrnila bralka in opisala katastrofalno stanje: na Prešernov dan je tja spremljala svojo 85-letno sorodnico. Obisk je trajal polnih 25 ur!

Pa tudi o odkritju raziskovalcev Univerze v Ljubljani: v Namibiji sta posnela hijene, ki so se ob eni izmed vodnih kotanj podile za jatami ptic pevk – rdečekljunih tkalcev in jih poskušale ujeti. Zakaj ju je to presenetilo?

