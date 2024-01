»Snežiti bo začelo jutri v zgodnjih jutranjih urah, dosti hitro vse skupaj. Do jutra bo dež povsod v notranjosti Slovenije prešel v sneg; glavnina padavin bo med 6. in 10. uro dopoldne, nato pa bodo od severovzhoda padavine začele slabeti. Najmanj jih bo na severovzhodu, torej v Prekmurju in delu Štajerske,« je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh. Sneženje bo kar izrazito, je dodal.

Po nižinah bo na severovzhodu zapadlo do pet centimetrov snega, v preostalem delu Slovenije bo v nižinah večinoma od pet do 10 centimetrov, lokalno do 15 centimetrov. Najdebelejša snežna odeja pa se obeta na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in Notranjskem, kjer bi lahko zapadlo do okoli 20 centimetrov snega, je povedal Velkavrh. Ne bodo pa količine padavin tako zelo velike, da bi na višje ležečih območjih zapadlo bistveno več snega.

Snežilo bo lahko tudi precej proti Primorski. Tam bo v petek pihala močna burja, na izpostavljenih legah bodo sunki burje tudi prek sto kilometrov na uro. V noči na soboto bo burja oslabela, v soboto bo večinoma pihala šibka burja. Arso je za petek za jugozahod države zaradi napovedane močne burje izdal oranžno vremensko opozorilo. Na prehodu z Notranjske na Primorsko bo burja delala tudi snežne zamete.

Dars: Na terenu bodo vse razpoložljive posipne in plužne skupine

Na pričakovano snežno pošiljko so pripravljeni v Darsu, ki upravlja z avtocestami in hitrimi cestami. Tudi posipnega materiala imajo dovolj na zalogi, zagotavljajo. Na terenu bodo vse razpoložljive posipne in plužne skupine, preventivno posipanje bodo začeli pred začetkom sneženja, s pluženjem pa, ko se bo sneg začel oprijemati vozišča. »V primeru intenzivnega sneženja v prometni konici in pričakovanega povečanega petkovega prometa tovornih vozil, zlasti na primorski avtocesti proti osrednji Sloveniji, je pričakovati zelo upočasnjen promet,« so navedli na Darsu.

Voznikom priporočajo, da vse poti, ki niso nujne, prestavijo na zgodnejše ali kasnejše termine. V vsakem primeru pa naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo, tovorna vozila pa tudi ustrezno naložena.

Na promet na delu primorske avtoceste in vipavske hitre ceste bo vplivala tudi močna burja, zlasti med Senožečami in Postojno ter med Razdrtim in Vipavo. Burja lahko poleg sunkov na promet vpliva tudi z nanosi odrinjenega snega nazaj na vozišče in poslabšanje vidljivosti zaradi vrtinčenja snega. Vozne razmere bodo tako lahko precej snežne, opozarjajo pri Darsu.

Kot neugodno ocenjujejo tudi napoved, da bo pred sneženjem deževalo, kar pomeni, da bo dež pred snežnimi padavinami spral sol z vozišča in bo treba ob prehodu v snežne padavine izvesti okrepljen posip vozišča, da ne bo prihajalo do snežnih zaplat na vozišču. Tudi čas napovedanih okrepljenih snežnih padavin je neugoden, saj bo to v zgodnjih jutranjih urah, ko je na vseh avtocestnih krakih povečana gostota prometa v smeri večjih urbanih središč, še izpostavljajo pri Darsu.