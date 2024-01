Pešec, ki svojo pot na delovni dan ob 8. uri zjutraj začne na postajališču Bavarski dvor in se odpravi v smeri proti Gospodarskemu razstavišču, za pot potrebuje približno 12 minut počasne hoje. Pot se v popoldanskih urah podaljša. Pešec, ki se z Gospodarskega razstavišča ob Dunajski cesti odpravi proti Bavarskemu dvoru, mora namreč prečkati dve semaforizirani križišči, v času popoldanske prometne konice pa se pogosto zgodi, da vozila kljub rdeči luči zapeljejo v križišče in s tem onemogočajo prehod pešcev.

V času popolne prometne zapore Dunajske ceste bo pešec za pot od Bavarskega dvora do Gospodarskega razstavišča potreboval več časa. Svojo pot bo s Slovenske ceste nadaljeval proti Trgu OF, kjer bo cesto prečkal v smeri železniške postaje. Čez avtobusno postajališče se bo sprehodil do Vilharjevega podhoda pod železniškimi tiri. Do podhoda bo s počasno hojo potreboval deset minut. Hoja skozi podhod mu bo na povprečen delovni dan ob 8. uri vzela še osem minut. V času, ko na postajo prispe več vlakov hkrati, se bo pot zaradi gneče podaljšala še za nekaj minut. Ob prihodu iz podhoda bo tako za hojo porabil že najmanj 18 minut. Iz podhoda bo pot nadaljeval po Vilharjevi cesti proti Gospodarskemu razstavišču. Tja bo prispel po 28 minutah hoje. Pot se bo zanj tako podaljšala za 16 minut.

Pot bo daljša tudi za kolesarje

Priporočen obvoz po Trgu OF, Vilharjevem podhodu in Vilharjevi cesti velja tudi za kolesarje. Kolesar, ki se bo v času pred zaporo Dunajske ceste odpravil na pot s postajališča Bicikelj na Bavarskem dvoru, bo na postajališču, ki lahko hrani do 20 koles, v času jutranje prometne konice morda ostal brez kolesa. Najbližje naslednje postajališče koles je na Kolodvorski ulici, kjer je na voljo 26 koles. Kolesar pot med Bavarskim dvorom in Gospodarskim razstaviščem prevozi v štirih minutah.

Če se bo odločil za pot po priporočenem obvozu, ga bo prva ovira pričakala že ob vstopu v Vilharjev podhod, in sicer znak, da mora stopiti s kolesa in v podhodu ob njem hoditi. Ob stopnišču, ki vodi v podhod, je sicer klančina za kolesa, ki pa je strma in ozka. V času jutranje gneče je kolesarjem tudi težje dostopna. Težave kolesarjem v podhodu povzroča tudi množica pešcev, ki zapušča tire, saj v podhodu posebnega pasu za kolesarje ni. V zadnjem delu podhoda bo kolesarja pričakala ozka klančina. Ob izhodu iz prehoda v smeri Železne ceste mu bo na voljo asfaltirana klančina. Kljub temu da je za kolesarja pot z Bavarskega dvora do vstopa v podhod krajša kot za pešca – traja namreč šest minut – se ob prehodu skozi podhod zaradi ovir in gneče podaljša. Od začetka poti bo kolesar do izhoda iz podhoda porabil že 11 minut. Če bo pot nadaljeval po Vilharjevi cesti do Gospodarskega razstavišča, bo prispel po 14 minutah, kar znaša 10 minut več.

Druga možnost obvoza prenevarna

Kolesarji se lahko odločijo tudi za pot čez Trg OF in Masarykovo cesto do šmartinskega podvoza. Kot pravijo kolesarji, ki to pot izberejo večkrat, je pot skozi podvoz v času jutranje in popoldanske prometne konice velik izziv. Iz smeri Topniške ulice proti Masarykovi cesti (mimo Situle) je kolesarska pot speljana le še pod nadvozom. Kolesar ima za tem dve možnosti: ali zapelje na zelo ozek pločnik ali vztraja z vožnjo po cestišču, čemur se večina kolesarjev izogiba.

Večjih težav do prihoda na desni ovinek, kjer je močno oteženo srečanje s pešci, kolesarji nimajo. Posebej moteč je za večino kolesarjev manjši vzpon, ki sledi ovinku, saj morajo kolesarji voziti z večjo hitrostjo. Opozarjajo, da težave opažajo tudi v nasprotni smeri, saj se v smeri od Masarykove ceste proti nadvozu kolesarska pot ponovno konča na Šmartinski cesti. Kolesarji, ki privozijo iz smeri Poliklinike po enosmerni cesti, se nato odločijo, ali bodo pot nadaljevali po pločniku, kjer morajo manevrirati med pešci, ali po cestišču, kjer jih ovirajo vozniki avtomobilov.

Po 8. januarju vrnitev na Dunajsko cesto

Popolna zapora Dunajske ceste bo veljala do nedelje, 7. januarja, 8. januarja pa se bodo pešci in kolesarji lahko vrnili na cesto, kjer bo zanje urejen poseben pas na zahodni strani vozišča. Kot zagotavljajo na Mestni občini Ljubljana, bo pas še posebej zavarovan s panelno ograjo. Takšen režim bo za pešce in kolesarje veljal do 1. aprila, nato bodo preusmerjeni nazaj na pločnike in kolesarske steze. Veljala bo le še delna zapora pločnikov.

