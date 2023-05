Björn Ulvaeus in Benny Andersson sta tudi izključila možnost, da bi napisala pesem za nastop Švedske na evrovizijskem tekmovanju prihodnje leto. Po zmagi skupine Abba leta 1974 je Švedska na Evroviziji zmagala še petkrat, vključno z letošnjo zmago v angleškem Liverpoolu.

Ulvaeus in Andersson, ki sta se zaobljubila, da ne bosta nikoli več na koncertni turneji, sta menda v preteklosti zavrnila ponudbo v višini milijarde ameriških dolarjev za sto nastopov ob prelomu tisočletja. Za BBC sta še povedala, da ne želita skupnega nastopa z ženskim delom skupine, pevkama Agnetho Fältskog in Anni-Frid Lyngstad, niti za en večer.

»Ne želim,« je povedal Andersson. »In če ne želim jaz, tudi drugi ne bodo. Za vse štiri je enako – če nekdo reče ne, je to ne,« je še povedal. »50 let skupine Abba lahko praznujemo, ne da bi bili na odru,« je dodal Ulvaeus.

Skupini Abba je mednarodno slavo prinesla prav zmaga na Evroviziji leta 1974 s skladbo Waterloo. Kljub temu, da je skupina razpadla že v začetku 80. let minulega stoletja, so s svojimi zimzelenimi uspešnicami vse do danes ohranili zvesto bazo oboževalcev. Skupina je v pol stoletja prodala več kot 400 milijonov albumov. Med njihovimi najbolj znanimi skladbami so Dancing Queen, The Winner Takes It All in Take a Chance on Me.

Na letošnjem 67. tekmovanja za pesem Evrovizije je slavila švedska pevka Loreen s pesmijo Tattoo. Pevka maroških korenin je Švedski zmago priborila s 583 glasovi občinstva in žirije. Sledila je Finska s 526 točkami s pevcem po imenu Käärijä s pesmijo Cha Cha Cha. Slovenska skupina Joker Out je zasedla 21. mesto.