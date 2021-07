Zaradi privajanja na olimpijsko progo, časovno razliko med Slovenijo in Japonsko, podnebne razmere in stroge protikoronske ukrepe je slovenski divjevodaški kvartet proti deželi vzhajajočega sonca odpotoval že v ponedeljek. Slovenski kajakaši tradicionalno spadajo v krog favoritov za olimpijske kolajne, doslej pa je uspelo osvojiti kolajno le dvema slalomistoma, obema srebrno: Andražu Vehovarju v Atlanti 1996 in Petru Kauzerju na zadnjih igrah v Riu de Janeiru 2016.

Čeprav bo septembra dopolnil že 38 let, bo kajakaš Kauzer na Japonskem spet glavni slovenski favorit za kolajno. Dvakratni svetovni prvak pred četrtim nastopom na olimpijskih igrah ne skriva svojih ciljev. »Saj ni česa skrivati, cilj pa je povsem jasen – boj za kolajno. Na moji strani so bogate izkušnje, lažje pa mi bo tudi zaradi tega, ker že imam olimpijsko odličje. Tokio bo nova priložnost za dokazovanje, česa sem sposoben. Spomini na preteklost so seveda lepi, toda zdaj je čas, da ustvarim nove,« pravi Peter Kauzer, ki je dobro formo potrdil tudi z bronom na majskem evropskem prvenstvu v Ivrei v Italiji, kjer je tekmoval z novim čolnom.

Med zelo izkušene tekmovalce spada tudi Benjamin Savšek, ki že ima olimpijska finalna nastopa iz Londona 2012 (osmo mesto) in Ria 2016 (šesto). Tudi on je dobro pripravljenost potrdil z dvema tretjima mestoma na junijskih tekmah za svetovni pokal na Češkem in v Nemčiji. »Vem, da sem v Tokiu sposoben doseči vrhunski rezultat, čeprav se po drugi strani dobro zavedam, da me čaka zelo težka naloga. Biti v vlogi favorita je seveda tudi breme in pritisk, a se s tem nočem in ne želim ukvarjati. Želim si le odpeljati tako, kot najbolje znam. Upam, da bo na moji strani tudi kanček športne sreče, da bom lahko uresničil svoje visoke olimpijske cilje – kolajno,« se zaveda Benjamin Savšek, trikratni evropski prvak med posamezniki (2015, 2019, 2020) in svetovni iz leta 2017.

Morda najbolj vroče slovensko orožje bo kajakašica Eva Terčelj, aktualna svetovna prvakinja in podprvakinja Evrope. »Olimpijske igre so zame nov mejnik, a verjamem vase in moram ostati sproščena. S kolajnami sem sebi dokazala, da sem sposobna to doseči, in dobila motiv, da se to nadaljuje. Tega ne jemljem samoumevno in veliko dela me še čaka. Proga v Tokiu je precej drugačna od tiste v Tacnu. Razlike so, a s pravim pristopom je mogoče prav vse,« je ocenila 29-letna Eva Terčelj, ki je s slovensko ekipo pred dvema letoma že nastopala na tokijski progi, prvo olimpijsko izkušnjo pa je Ljubljančanka doživela že leta 2012 na igrah v Londonu.

Olimpijsko priložnost bo prvič dobila 24-letna kanuistka Alja Kozorog. Za Primorko velja, da v nasprotju z reprezentančnimi kolegi lahko nastopa popolnoma sproščeno in neobremenjeno. Njen cilj bo olimpijski finale (v letošnji sezoni se ji še ni uspelo prebiti med finalistke), toda niti ta ni imperativ.