Nepreslišano: Žiga Hladnik, specialist družinske medicine

V vročih dneh moramo svoje dejavnosti prilagoditi. Nevarnost zaradi povišane temperature se močno poveča nad 32 stopinjami zračne temperature. Človeško telo normalno deluje na določeni temperaturi, ko je presežena, pa obstajajo mehanizmi, kako temperaturo uravnavati. Telo se toplote mora znebiti, sicer lahko pride do težav. Učinkovit mehanizem je potenje, saj se z izhlapevanjem znoja s površine kože toplotno odvaja. Če je zelo vroče in je tudi visoka vlaga, pa tak način ohlajanja ni več učinkovit. V takšnih dneh moramo za dejavnosti izbrati čas dneva, ko je manj vroče, s športom se ukvarjamo v senčnih predelih in na višje ležečih območjih. S seboj moramo imeti tudi dovolj tekočine. Bi pa opozoril, da je uživanje tekočine zelo individualno, odvisno od izgube tekočine. Težave lahko nastanejo, če je zaužijemo premalo, a tudi, če preveč. Če izgubimo dva odstotka telesne teže, smo že dehidrirani, čezmerno uživanje tekočine, še zlasti če je to običajna voda, pa lahko tudi pripelje do težav.