»Že maja smo vas opozorili na prihajajočo krizo ter predlagali konkretne in sistemske ukrepe, pa nas niste upoštevali,« je zapisano v javnem pismu, naslovljenem na ministra Vaska Simonitija, pod katerega so se med drugimi podpisali Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Art kino mreža Slovenije, Društvo Asociacija, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, Društvo gledaliških režiserjev, Društvo oblikovalcev Slovenije, Društvo za sodobni ples Slovenije, Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev ter še številne druge krovne organizacije v kulturi in nekateri posamezniki. »Zdaj zahtevamo sedem dejanj, nujnih za rešitev kronično slabega stanja v slovenskem kulturnem in kreativnem sektorju.«

»Začnite resno delati« Prva zahteva je, naj začne minister dosledno opravljati tekoče posle. »Podpišite odločbe za statuse, dokončajte postopke odprtih in nezaključenih razpisov, izplačujte veljavne pogodbene obveznosti izvajalcem in transferje javnim agencijam. Če tekočih poslov nočete opravljati, odstopite!« Druga zahteva je, naj se minister dejavno vključi v »pripravo življenjskih in pravičnih priporočil oziroma zahtev NIJZ za kulturne dogodke«, tretja pa, naj umakne svoj predlog za rebalans proračuna, saj bi se morala sredstva za kulturo zaradi odpravljanja posledic epidemije v prihodnjih letih povečati – v skladu s predvolilnimi obljubami o izhodišču iz leta 2009 – za najmanj 20 milijonov evrov. Od ministra tudi pričakujejo, da bo predstavil načrt rešitev za posamezne sektorje. »Javna agencija za knjigo in Slovenski filmski center se soočata z neizplačili, vašo neodzivnostjo in postopkovnimi blokadami pri črpanju sredstev. Glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti so životarile že pred krizo, v novih okoliščinah so pred kolapsom. Posledice krize prav tako v nesorazmerno velikem obsegu ogrožajo nevladni sektor in ljubiteljsko kulturo.« Simonitija pozivajo, naj »omogoči ljudem normalno delo«, namesto da težave ogroženih sektorjev razume kot napad nase.