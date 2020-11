Tako opozarjajo na vprašljive kadrovske menjave v vrhu ključnih nacionalnih institucij ter na neupoštevanje strokovnih meril pri izborih – pa tudi na resne posledice, ki utegnejo nastati. Ministrstvo ob teh očitkih bolj kot ne molči, verjetno tudi zato, ker ob uglednih strokovnjakih in profesorjih ni mogoče zlahka zamahniti z roko, češ da gre za nekakšne »bleferje« (ko gre za sodobno umetnost) ali pač »privilegirance« (v primeru nevladnih organizacij), ki odžirajo prostore in denar vrhunskim kulturnim ustanovam; namesto tega z Maistrove ponujajo zgolj medle izjave, da »ravnajo v skladu z zakonodajo« in da »vselej stremijo k izbiri strokovno najbolj usposobljenih kandidatov«.

A težava je med drugim ravno v tem, da se je ministrstvo ohranjanja »zakonitosti« in zagotavljanja »strokovnih meril« lotilo s tiho »administrativno revolucijo«: s spornim spreminjanjem pravilnikov (kot je tisti o strokovnih komisijah) in ustanovitvenih aktov nacionalnih ustanov. Spremembe naj bi po trditvah ministrstva omogočile »lažje delovanje komisij«, četudi z izrivanjem neodvisne stroke, ter »boljše upravljanje« javnih zavodov, čeprav zgolj rahljajo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za njihove direktorje; predvsem zato ti posegi ne dajejo občutka, da so v njihovem ozadju strokovni motivi, ampak vzbujajo vtis, da to, kar si na ministrstvu predstavljajo kot »učinkovitejše delovanje«, nima kaj dosti zveze s strokovnostjo ali pa bi bila ta celo v napoto. Navsezadnje je minister pri nedavnih imenovanjih novih vodilnih v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in v Slovenskem etnografskem muzeju zavestno (če ne kar načrtno) prezrl stališča stroke oziroma mnenja ustreznih organov obeh zavodov; in podobno se utegne po spremembi statutov zgoditi na ponovljenih razpisih v Narodnem muzeju ter Moderni galeriji, kjer je Simoniti že vnaprej jasno nakazal, da ima – ne glede na to, kdo bi se prijavil – svoje favorite.

Ministrovo ravnanje tako ne sproža samo dvomov o upravičenosti njegovih izbir ter zaskrbljenosti za prihodnost prej omenjenih institucij, temveč okoliščine teh imenovanj puščajo tudi neprijeten madež na novih direktorjih – in to ne glede na njihovo siceršnjo (ne)primernost ali strokovno podkovanost. S tem pa se posledično vzpostavlja tudi okolje, v katerem se primerni strokovnjaki na razpise niti ne bodo več prijavljali – ker pač ne bodo verjeli, da bi bili ob takem kadrovanju sploh lahko izbrani, ali zato, ker bi lahko njihovo morebitno imenovanje v tako spornih razmerah resno načelo njihovo strokovno kredibilnost. To pa bo seveda še bolj odprlo vrata manj ustreznim kandidatom – in hkrati tudi nadaljnjemu političnemu podrejanju kulturnega sektorja.