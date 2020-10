Ministrstvo za kulturo je pred nekaj manj kot dvema tednoma v javno obravnavo ponudilo nov pravilnik o strokovnih komisijah. Ta prinaša nekatere spremembe, ki jih je del kulturne javnosti že prepoznal za sporne: med temi so zmanjševanje števila članov komisij, možnost, da se vanje poleg strokovnjakov imenuje tudi uslužbence ministrstva, a tudi dejstvo, da bo imel minister pri imenovanju članov in predsednika komisije povsem proste roke, prav tako jih bo lahko po lastni presoji razrešil ali zamenjal.

»Nad predlogom sprememb smo presenečeni, saj je bil ponovno posredovan zgolj kot dejstvo, brez vsakršne predhodne razprave s civilno družbo,« poudarjajo v društvu Asociacija, kjer zastopajo nevladne organizacije in samostojne ustvarjalce na področju kulture. Ustaljeno prakso skupnega usklajevanja tovrstnih dokumentov z deležniki in stroko je ministrstvo po njihovi oceni povozilo s predlogom, ki krči nekatera od pridobljenih demokratičnih izhodišč. »Spremembam pravilnika v celoti nasprotujemo, zato pozivamo k umiku tega predloga iz javne obravnave.«

Trenutno veljavni pravilnik je bil sprejet pred manj kot dvema letoma, kot dodajajo v Asociaciji, pa ni ministrstvo nikjer pojasnilo, zakaj bi bile njegove spremembe potrebne – opravljena ni bila nobena evalvacija, komisije pa so sredi mandatov. »Vse se dogaja v naglici in tudi v popolnoma neprimernem času: ob vseh težavah, s katerimi se zaradi pandemije spopada kulturni sektor, vidi ministrstvo očitno glavni izziv v spreminjanju pravilnikov.« Vseeno velja opozoriti, da bi bile v primeru sprejema novega pravilnika sedanje strokovne komisije razpuščene, minister pa bi imel možnost imenovati nove.

Kadroval bi kar minister

Stalne strokovne komisije (skupno jih je 18) so posvetovalna telesa za posamezna področja ali vidike kulture. Poleg tega, da dajejo različna mnenja, je njihova glavna naloga ta, da sklepajo o razdeljevanju javnih sredstev ter priznavanju različnih pravic – presojajo in ocenjujejo vloge, ki prispejo na javne razpise in pozive, obravnavajo tudi vloge za dodelitev štipendij, vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, pridobitev pravice do plačila prispevkov iz proračuna in tako naprej. Pravilnik sicer določa, da so komisije »pri oblikovanju svojega mnenja samostojne«, toda ravno z novim predlogom bi utegnila biti njihova avtonomija pod resnim vprašajem.

Sporne so predvsem tri predlagane spremembe. Prvič, po sedanjem pravilniku komisije sestavlja od pet do sedem članov, predlog pa predvideva zgolj tri do pet članov, kar zmanjšuje raznolikost pogledov in stališč; drugič, obstoječi pravilnik določa, da so člani komisij izključno strokovnjaki za posamezna področja, novi predlog pa uvaja možnost, da so vanje imenovani tudi uslužbenci ministrstva za kulturo, in sicer največ dva. Teoretično to seveda pomeni, da bi lahko v tričlanski komisiji sedela kar dva uslužbenca ministrstva, ki bi ju izbral minister. »Takšno telo res težko imenujemo strokovna komisija,« menijo na Asociaciji. Dodati velja še, da naj bi minister po novem imenoval tudi predsednike komisij; po sedanji ureditvi ga člani komisij izberejo sami.

In tretjič, trenutne strokovne komisije so bile izbrane prek transparentnega postopka – z javnim pozivom, na katerega se je lahko prijavil vsak, ki je želel v njih sodelovati. Po novem predlogu člane komisij »na podlagi povabila po njihovem predhodnem soglasju imenuje minister«. A povabilo ministra nikakor ni enako javnemu in transparentnemu pozivu, so kritični v Asociaciji. »S predvidenimi spremembami se stroko v praksi iztiska iz avtonomnega odločanja, ministrstvu pa se z morebitno večino v komisijah pravzaprav daje neomejeno moč za odločitve o strokovnih vprašanjih in financiranju.«