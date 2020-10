Sredi Maistrove ulice se je namreč znašlo šest miz s pripadajočimi stoli, na njih pa imena ministra Vaska Simonitija, državne sekretarke Ignacije Fridl Jarc ter še nekaterih uslužbencev ministrstva za kulturo; poleg opisa njihovih »grehov« (zatiranje umetnosti, podrejanje RTVS, uničevanje filmske produkcije…) so bile na mizah njihove odstopne izjave, vse skupaj pa prelito z rdečo barvo. S to simboliko, ki se utegne zdeti že na meji okusnega, so se protestniki med drugim odzvali na namero ministrstva, da izseli nevladne organizacije iz stavbe na Metelkovi 6. »Storili bomo vse za zaščito dediščine svobodomiselnih družbenih gibanj, alternativne, neodvisne kulture, kontrakulture in umetnosti,« so razglasili, ministrstvu pa sporočili, da lahko za začetek »mirno deložira kar samo sebe«.