Opozarjamo, da niti za izbris glasbenika Zlatana Čordića iz razvida niti za zamude z odločbami o pravici do plačila prispevkov ne obstaja pravna podlaga in da omenjena dejanja razumemo izključno kot poskus ustrahovanja. Dejstvo, da si ministrstvo drzne v odločbo zapisati, da je nekdo »s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti«, je nezaslišano in pomeni, da si minister jemlje pristojnosti, ki mu nikoli in nikdar ne morejo pripadati. Nenadne, protipravne in v svojem bistvu totalitarne odločitve, s katerimi ministrstvo med samozaposlene v kulturi in javnost namerno vnaša kaos, ne ogrožajo le socialne varnosti in eksistence umetnikov, temveč so tudi v popolnem nasprotju z nalogami ministrstva za kulturo v vsaki demokratični državi - omogočanjem ugodnih pogojev za ustvarjalce ter skrbjo za raznolikost ustvarjanja in svobodo umetniškega izražanja.

Ob tem naj spomnimo, da minister v okviru svojih obveznosti že mesece ni sposoben zagotoviti niti izplačil za opravljeno delo na filmskih projektih, s čimer se Slovenija sramotno uvršča med države, ki ne spoštujejo pogodb in kršijo najosnovnejše postulate vladavine prava.