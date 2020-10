Umetnost po meri druge republike

Kot se je razkrilo v minulih dneh, so vsi tisti kulturniki, ki so Vasku Simonitiju mesece očitali nedejavnost, odsotnost resnejših ukrepov in nezanimanje za težave, s katerimi se sooča področje, ministru za kulturo delali precejšnjo krivico. Izkazal se je celo za bolj živahnega, kot bi si morda želeli njegovi kritiki, saj je ob iskanju primernih direktorjev javnih zavodov ter nenehnih težavah z urejanjem razmer na RTV Slovenija našel tudi čas, da je podpisal zahtevo, naj se iz zgradbe na Metelkovi 6 izselijo vsi tam delujoči neodvisni producenti in organizacije (večinoma gre za takšne, ki povzročajo razne neprijetnosti), češ da jo ministrstvo potrebuje zase in jo bo obnavljalo.