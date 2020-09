Potem ko so košarkarji Miamija na prvi tekmi finala vzhodne konference v ligi NBA proti Bostonu v zadnji četrtini zaostajali že za 14 točk, pa nato tekmo po podaljšku dobili, so bili na drugi sredi druge četrtine v zaostanku že za 17. Razplet? Nova zmaga moštva s Floride, pri katerem je bil znova prvi strelec slovenski organizator igre Goran Dragić. Sedem od skupno 25 točk je dodal v zadnjih dveh minutah in pol, ko se je tekma odločala, ob tem pa zbral še pet asistenc in tri skoke. Košarkarji Bostona drugega poraza niso sprejeli zlahka. Novinarji, ki so v mehurčku v Orlandu, poročajo, da so se v slačilnici slišali povišani toni in vpitje ter močno ropotanje, ki naj bi bilo posledica metanja predmetov v steno.

Zdelo se je, da ima Boston drugo tekmo proti Miamiju pod nadzorom, saj je ob polčasu vodil za 13 točk. A trener Dragića in soigralcev Erik Spoelstra se je v drugem zatekel k conski obrambi, ki je obrodila sadove. Miami je tretjo četrtino dobil s 37:17, na koncu pa tudi tekmo. »Ko igraš consko obrambo, moraš veliko teči. Ob tem pa je izredno pomembna tudi komunikacija s soigralci. Vse smo opravili tako, kot je treba, s tem pa Bostonu povzročili ogromno težav, saj so se morali zatekati k igri ena na ena. Enostavno smo porušili njihov ritem. Odlično delo je opravil trener Spoelstra, ki je prepoznal, kaj je potrebno, da se vrnemo v igro in zmagamo,« je ocenil Goran Dragić.

Pri zmagi Miamija je pomembne vloge znova odigralo več posameznikov, kar je glavna odlika vročice. In tudi to, da igralci v ekipi nimajo težav z odprto komunikacijo. »Vem, da marsikje ni tako. A pri nas si igralci vse povemo v obraz. Tudi takšne stvari, ki jih kdo nerad sliši. A zamer ni, ker vsi vemo, da želimo drug drugemu le dobro in da želimo predvsem vsi zmagovati. Nihče v ekipi ni egoist. Tokrat je pomembno vlogo v prvem polčasu odigral Duncan Robinson, v drugem Bam Adebayo, na koncu pa Jimmy Butler, ki ni imel dobrega strelskega večera, a je ukradel dve izredno pomembni žogi. Na vsaki tekmi izstopa nekdo drug, a to za nas ni pomembno. Vse, kar šteje, so zmage,« je pojasnil Dragić, ki je v dresu Miamija dvomestno število točk dosegel že na 28 zaporednih tekmah v končnici. Daljši seriji v zgodovini kluba sta imela le Dwyane Wade in LeBron James. Izjemno predstavo Dragića je opazil tudi legendarni Magic Johnson, ki je 34-letnega Slovenca na družbenem omrežju twitter izpostavil kot ključnega za zmago Miamija.

Pred drugo tekmo finala vzhodne konference se je Dragić na twitterju spomnil tudi tretje obletnice reprezentančnega slavja na evropskem prvenstvu. Po tekmi pa je za STA znova pohvalil slovenske navijače. »Hvala vam za vso podporo. Skozi vsa moja leta igranja košarke ste vi najboljši.«