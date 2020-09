Delo dokončano. Košarkarji Miamija so v drugem krogu končnice lige NBA na peti tekmi še četrtič ugnali Milwaukee (103:94), ki je igral brez poškodovanega prvega zvezdnika Janisa Antetokounmpa, in se tako prvič po sezoni 2013/14 prebili v finale vzhodne konference. Eden ključnih mož pri zmagi je bil znova Goran Dragić, ki je 17 točkam dodal štiri skoke ter asistenci. Slovenski organizator igre je v izjemni formi, saj v končnici povprečno beleži 21,1 točke, 4,7 asistence in 4,4 skoka na tekmo.

»Ko smo odšli v mehurček v Orlando, je moja družina odpotovala v Slovenijo. Občutek, da so na varnem, me je pomiril. Tako sem lahko stoodstotno osredotočen le na košarko,« je skrivnost dobrih iger razkril Goran Dragić. Ljubljančan se je moštvu s Floride pridružil februarja 2015, zdaj pa bo z njim prvič zaigral v konferenčnem finalu. »To mi veliko pomeni. V minulih sezonah sem imel pri Miamiju priložnost igrati z legendama Chrisom Boshom in Dwyanom Wadom. Zaradi takšnih in drugačnih razlogov smo imeli veliko vzponov in padcev, tokrat pa imam občutek, da imamo zares izjemno moštvo in kemijo v slačilnici. Vsak dan in vsako tekmo v Orlandu uživam.«

Dragić, ki je v konferenčnem finalu že igral, in sicer s Phoenixom v sezoni 2009/10, je prepričan, da Miami z izločitvijo Milwaukeeja ni rekel zadnje besede. »Vemo, česa smo sposobni. Želimo iti do konca. Vedeli smo, da lahko izločimo Milwaukee. Tudi ko nam malo zaškripa, znamo odgovoriti. Prekipevamo od samozavesti in komaj že čakamo, da se začne finale vzhodne konference,« še pravi Dragić, ki je ob Jimmyju Butlerju najpomembnejši člen moštva s Floride.

Na drugi tekmi v noči na sredo je LA Lakers ugnal Houston s 112:102 in v zmagah povedel z 2:1. Liga NBA pa je oznanila obrambno peterko sezone, ki jo sestavljajo Janis Antetokounmpo (Milwaukee), Anthony Davis (LA Lakers), Rudy Gobert (Utah), Ben Simmons (Philadelphia) in Marcus Smart (Boston).