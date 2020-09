Boston je tekmo začel bolje in prvi četrtino dobil z 31:28, prednost pa povečal po drugi četrtini, ki jo je dobil z 29:19. Miami se je prebudil v tretji četrtini in jo dobil s 37:17.

Dragić se je izjemno boril za vsako žogo, bodril soigralce ter v zadnjih minutah srečanja prispeval dve verjetno odločilni trojki za zmago.

Slovenski košarkar je po novi izjemni predstavi v drugi tekmi finala končnice vzhodne konference severnoameriške lige NBA proti ekipi Boston Celtics pozdravil tudi slovenske navijače in spomnil na tretjo obletnico osvojitve naslova evropskih prvakov v Istanbulu. Izrazil je upanje, da bo trofeja spet prišla v Slovenijo.

»Hvala vam za vso podporo. Skozi vsa moja leta igranja košarke ste vi najboljši. Danes je dan, ko smo osvojili zlato medaljo z našo nacionalno ekipo. Hvala za podporo in upam, da bomo trofejo spet pripeljali nazaj v Slovenijo,« je dejal za STA.

Tako kot prvo tekmo finala vzhodne konference je bil Boston tudi na drugi tekmi uvodoma boljši in Miami je zaostajal že za 17 točk. »Vedeli smo, da nismo igrali tako kot lahko najbolje. Še posebej v obrambi smo bili grozni,« je dejal Dragić.

Vse si povedo v obraz

Na vprašanje, kakšen je bil pogovor v slačilnici ob polčasu, je odgovoril, da so poudarjali, da morajo izboljšati obrambo, ker so jim nasprotniki nasuli preveč košev.

»Dogovorili smo se, da moramo biti trdnejši na žogi, da moramo močneje pokriti njihove strelce in, ko to delamo kot ekipa, potem naša igra cveti. Nismo govorili o napadu, obramba je bila glavna skrb,« je dejal.

Po tekmi je hvalil svoje soigralce in menil, da bo vsako tekmo pač nekdo najboljši strelec in zdaj je bil to pač on. Dragić je v odločilnih trenutkih tekme prevzel vajeti v svoje roke, vendar je dejal, da je vodja Jimmy Butler, pa tudi Bam Adebayo, ampak vse je odvisno od dneva. V ekipi si sicer povedo vse in nihče nima dlake na jeziku.

»Vedno se vse naravnost in odkrito pogovorimo. Vsak pove drugemu, kaj mu gre in pri tem ni nobene zamere. Komunikacija je ključna,« je dejal Dragić in pohvalil tudi Duncana Robinsona, ta pa njega.

Na drugi tekmi konferenčnega finala je šest igralcev Miamija doseglo več kot deset točk. Robinson jih je dosegel 18, od tega vse z meti za tri točke. »Vsi mu pravimo, da naj meče na koš. To je njegova naloga, ker je izjemen strelec,« je dejal 34-letni Dragić.