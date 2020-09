Antetokounmpo, ki je postal 12. igralec in prvi Evropejec, ki je naslov ubranil, je dobil največ glasov med tremi finalisti, poleg njega sta bila to še LeBron James (Los Angeles Lakers) in James Harden (Houston).

Petindvajsetletni Grk, ki je v glasovanju športnih novinarjev in navijačev dobil 962 točk, se je tudi pridružil Kareemu Abdul-Jabbarju in LeBron Jamesu, ki sta vsaj dva naslova dobila, še preden sta dopolnila 26 let.

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v glasovanju zasedel četrto mesto, zbral je 200 točk. Peti je bil Kawhi Leonard, košarkar Los Angeles Clippers, ki so v končnici lige izločili Dončićev Dallas.