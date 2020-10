Jimmy Butler je po prvi tekmi dejal, da so bili njegovi soigralci iz Miamija pred začetkom finala živčni. Samo dva igralca sta namreč že izkusila finale lige NBA. A na drugi tekmi finala je postalo jasno, da igralci Vročice – mirnih ali nemirnih rok – pač ne bodo mogli brez Gorana Dragića, ki je v letošnji končnici iz sebe znova potegnil ljubljanskega zmaja. Da je pod obročem manjkal tudi Bam Adebayo, ki v letošnji sezoni na tekmo v povprečju doda slabih 16 točk in 10 skokov, seveda ne pomaga.

Na prvi kratek odmor so varovanci Erika Spoelstre vseeno odšli z ugodnimi šestimi točkami zaostanka (23:29), a je LA v nadaljevanju na čelu z Jamesom v zgolj nekaj minutah uspel podvojiti prednost (40:27). Favoriti z zahoda sicer niso imeli najboljšega dne v napadu, šepal je predvsem met za tri točke, a so zapravljene mete nadoknadili z odlično obrambo. Štiri minute pred koncem polčasa je Miamiju navkljub temu uspelo stopiti zaostanek na 41:45, a sledile so črne minute Dragićeve ekipe, ki je na odmor odšla z 12 točkami zaostanka.

Miami bojevito, a neučinkovito

Vročica je drugi polčas nadaljevala v boljšem ritmu, žoga je v napadu zakrožila hitreje, a se je v tem delu žal na drugi strani razigral Anthony Davis, ki je v situacijah ena na ena nekajkrat dobro izkoristil prednost v višini, ko ga je neuspešno pokrival Jae Crowder. Prednost Jezernikov, ki so izboljšali tudi met za tri se je v tretji četrtini povzpela celo na 18 točk. Dragićeva ekipa je na celotnem srečanju dopustila absolutno preveč metov izza črte, LA je ob 34-odstotni uspešnosti poizkušal kar 47-krat, medtem ko so Floridčani z dobrimi 40-odstotiki izkoriščenih priložnosti metali zgolj 27-krat. Miami sta sicer v zaključku reševala Butler in Olynyk, ki sta bila zaslužna, da je njuno moštvo obdržalo stik s tekmecem in pred zadnjo četrtino celo nadoknadilo nekaj točk razlike iz prvega polčasa.

A Lakers so to prednost nato povsem brez težav zadržati do konca srečanja, Miami pa bi moralo skrbeti predvsem dejstvo, da nasprotnik ni le pobegnil na 2:0 v zmagah, pač pa, da je lahko Frank Vogel ob tem spočil svoja nosilca igre. James morda ni bil povsem pri metu, a je bil vseeno statistično najboljši posameznik. 33 točkam je dodal po 9 skokov in podaj ter deloval povsem sveže, ko je odlično dirigiral svojemu moštvu. Če dodamo k temu Davisovih 32 točk in 14 skokov, je kristalno jasno, kaj mora Vročica narediti v obrambi na naslednji tekmi.