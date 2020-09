Tako kot so začeli prvi krog končnice lige NBA proti Indiani in drugega proti Milwaukeeju, so košarkarji Miamija tudi v finalu vzhodne konference proti Bostonu na prvi tekmi prišli do zmage. Tokrat po podaljšku s 117:114. Prvi strelec moštva s Floride je bil z 29 točkami Slovenec Goran Dragić, ki je zbral še sedem skokov in štiri asistence ter skozi tekmo skrbel, da se tekmec ni preveč odlepil. V zaključku pa sta ključni vlogi odigrala Jimmy Butler in Bam Adebayo, ki je dve sekundi pred koncem atraktivno blokiral poskus zabijanja za izenačenje in drugi podaljšek Jaysona Tatuma. Miami je v končnici prišel že do devete zmage, klonil pa je le enkrat.

Čeprav mediji onkraj Atlantika kot ključna moža odličnih iger Miamija ves čas izpostavljajo Butlerja in Adebaya, se zdi, da je ravno Dragić »faktor X«, ki poganja vročico. Kamere so slovenskega organizatorja igre večkrat ujele, kako veteransko soigralce pogosto potegne na stran in jim deli nasvete, hkrati pa je tudi tisti, ki skrbi za dobro vzdušje v ekipi. To je v enem od intervjujev priznal tudi Duncan Robinson, ki je Dragića in Butlerja izpostavil kot tista, ki po tekmah vedno poskrbita za druženje in s tem vzdržujeta dobro kemijo. Štiriintridesetletni Ljubljančan pa vrhunsko delo opravlja tudi na parketu. Na desetih tekmah v končnici namreč povprečno dosega po 21,9 točke, s čimer je najboljši strelec moštva.

»Z leti je vloga vodje prišla sama od sebe. V Chrisu Boshu, Dwyanu Wadu in Udonisu Haslemu sem imel odlične mentorje, ki so se ves čas pogovarjali z menoj in mi delili nasvete. Zdaj poskušam sam prenašati znanje in izkušnje na mlajše igralce v moštvu ter jim s tem olajšati stvari. Ker mi soigralci in trenerski štab zaupajo, se počutim odlično in sem lahko na parketu in v slačilnici povsem sproščen,« je pojasnil Goran Dragić.

Po prvi zmagi proti Bostonu pri Miamiju niso kaj veliko proslavljali. Moštvo s Floride deluje, kot da je na posebni misiji, katere cilj je naslov prvaka. »Ena zmaga ne pomeni ničesar. Seveda je super, da smo začeli serijo z uspehom, a hkrati vemo, da je pred nami še ogromno dela. Smo v dobrem položaju, a je vsaka tekma zgodba zase. Na naslednji moramo biti še boljši in še bolj agresivni,« je jasen Dragić, ki je proti Bostonu prikazal do zdaj najboljšo predstavo v končnici. »Na parketu sem se počutil odlično, kar je tudi posledica nekaj prostih dni, ki smo jih imeli po Milwaukeeju. Na začetku sem izkoristil luknje v obrambi Bostona, s tem pa se je dvignila moja samozavest.«

V zahodni konferenci je nov veliki preobrat uspel Denverju, ki je po zaostanku z 1:3 v zmagah izločil morda glavnega favorita za naslov prvaka LA Clippers. Zadnja ovira pred velikim finalom bo za Nikolo Jokića in soigralce LA Lakers.