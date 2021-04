Atlanta je bila boljša od Miamija, kljub temu da sta manjkala največja zvezdnika Trae Young in Clint Capela. V ospredju pri Atlanti sta bila Bogdan Bogdanović z 21 točkami in John Collins z 20 točkami. Izkazali so se tudi trije rezervisti, Brandon Goodwin, Danilo Gallinari in Lou Williams, ki so skupaj prispevali 47 točk.

To je bila že deseta zmaga za Atlanto na zadnjih 13 tekmah. Atlanta je peta v razvrstitvi vzhodne konference.

Miami ni bil discipliniran v obrambi, na kar je po tekmi opozoril tudi trener vročice Erik Spoelstra: »Mislim, da nam je manjkalo volje in tiste odločnosti, da bi lahko zmagali, zlasti v obrambi.«

Pri Miamiju je bil najbolj odločen Kendrick Nunn s petimi trojkami (21 točk), Jimmy Butler je imel na svojem računu 18 točk, Bam Adebayo 16. »Enostavno nismo znali obdržati žoge v naših rokah, spodletelo nam je kot ekipi,« je bil več kot jasen Nunn.

Poraz je utrpela tudi ekipa Denver Nuggets s 97:118 proti Golden State Warriors. Vlatko Čančar je odigral dve minuti za Denver.

Vodilna ekipa vzhodnega dela lige NBA, Brooklyn Nets, je bila prepričljivejša od zasedbe Boston Celtics s 109:104. Moštvo Charlotte Hornets je odpravilo Cleveland Cavaliers s 108:102, tretja najboljša ekipa zahodnega dela lige NBA, LA Clippers, je bila boljša od Houston Rockets s 104:109, košarkarji Washington Wizards so za 20 točk premagali Oklahoma City Thunder (129:109), tekma Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies pa se je končala v korist Memphisa s 130:128.