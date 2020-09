Eden spal ob avtu, drugi v njem Kranjski policisti so del ene od nedavnih noči prebedeli ob opitem moškem. Našli so ga ležečega ob avtu in mu zabičali, naj mu niti na kraj pameti ne pade, da bi sedel za volan. Prav ste uganili, gospod jih ni poslušal, kmalu po njihovem odhodu se je odpeljal. Policisti so se z opitim šoferjem ukvarjali tudi v Postojni. Sredi dneva, bilo je ob pol enih popoldne, je 41-letni domačin po lastnih navedbah zaspal za volanom, zapeljal na nasprotni pas in pot presekal 28-letniku. Ta je sunkovito zavil, trčil v robnik, nakar ga je zaneslo na nasprotno stran, kjer je vanj trčil 20-letnik. 41-letnika ves ta trušč ni prebudil, v spanju je vozil naprej proti krožišču, ko se je vanj zaletel 58-letnik. Vsi razen »spečega« voznika so bili za volanom trezni in vsi lažje poškodovani, so sporočili policisti in še enkrat opozorili – kdor pije, naj ne vozi. Je to res tako težko razumeti?

S čelado ga je Prejšnjo soboto je Italijan v srednjih letih našo deželo izbral za sproščujoč polet z jadralnim padalom. Bilo je čudovito: vreme mu je šlo na roko, prav tako lahen vetrič. Pristal je na za to namenjenem pristajališču v Lijaku v Ajševici, kjer je do njega pristopil neznani moški in zahteval plačilo takse za pristanek. Tuji državljan, pri katerem v tistem trenutku o sproščenosti ni bilo več ne duha ne sluha, ni po juhi priplaval in je smešno zahtevo zavrnil. Neznancu to ni bilo všeč. Z njegovo čelado ga je udaril po glavi in ga poškodoval, z nje ukradel še športno kamero in pobegnil. Praznih rok in žepov pa že ne bo hodil domov.

Spor zaradi vijakov Slovenci smo znani po tem, da sosedom radi zamerimo živahnejšo barvo trave, bolj buhteče rože in grmičevje, bog ne daj, da imajo še boljši avto, lepšega partnerja, spretnejše otroke in bolje vzgojenega psa. Tako nam sosedski spori res niso tuji, pravzaprav je bolj nenavadno, če se s sosedi dobro razumemo. Na žalost se taka izjema ni pripetila v Trebnjem, kamor so med dva soseda morali vskočiti policisti. Dvojica se je namreč skoraj na smrt sprla zaradi vijakov, ki naj bi ostajali na cesti in tako več kot enkrat predrli eno gumo ali več. Beseda je dala besedo, ko pa te niso bile dovolj, so zapele pesti. Reševalci so morali enega od »petelinov« oskrbeti, ker ga je drugi udaril v obraz, kar ga je položilo na tla. Ali sta spor zgladila s kozarčkom rujnega, ni znano.

Televizor z neba Metanje stvari skozi okno je nevaren, a tudi drag »šport«, zlasti ko gre za večje in težje. V praksi se je lekcije ta teden naučil 58-letni moški iz Vukovarja, ki ga je policija kazensko ovadila zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Po očitno burnem in izjemno stresnem družinskem prepiru je v ponedeljek malo čez poldne skozi okno stanovanja v tretjem nadstropju bloka vrgel televizor, ki sta mu sledila še kabel in digitalni oddajnik. Televizija je le za las zgrešila po pločniku sprehajajočega se moškega, ki je tudi poklical policijo. Kriminalisti so po bliskoviti preiskovalni operaciji prijeli osumljenca, ki je dejanje priznal. Poškodovanih na srečo ni bilo. Z izjemo televizorja, kakopak.