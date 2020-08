Reševanje nesrečne mačke Na Trčkovem griču nad Vrhniko je pred dnevi potekala prava reševalna akcija, ki je pokazala odlično sodelovanje gasilcev in gorskih reševalcev. Po štirih dneh mijavkanja iz gozda je domačin (končno) šel raziskovat, kaj se dogaja. Sledil je mačjemu glasu in oranžno bitje opazil visoko na drevesu. Več kot očitno je bilo, da se je mačka spravila v položaj, iz katerega se ni bila sposobna sama rešiti. Lokalni gasilci je zaradi prekratke lestve niso mogli spraviti na trdna tla, zato so na pomoč poklicali gorske reševalce GRS Ljubljana. Eden od njih se je po deblu povzpel 18 metrov visoko, a do mačke ni mogel, ker se je ta – verjetno od same groze – premaknila na konec veje, z nje pa, držeč se samo s kremplji prednjih tačk, bingljala, kolikor je dolga in široka. Da bi preprečili najhujše, so gasilci pod drevesom napeli odejo, reševalec pa je tako dolgo tresel vejo, da je (ne)srečno mače padlo z nje v globino in varno pristalo sredi odeje. »Še preden bi lahko rekla hvala, je kot blisk izginila v bližnjem grmovju,« so po uspešni akciji na facebooku zapisali v GRZS.

Kdo je zastrupil leva? Policisti preiskujejo zastrupitev levov Arturja in Cezarja iz Mini ZOO Slovenske Konjice. Prvi je proti koncu julija zbolel Artur. Manj je jedel, vse, kar je spravil v gobec, pa je izbruhal. Na pomoč mu je priskočil veterinar, ki mu ga je uspelo rešiti. Manj sreče je nekaj dni pozneje imel njegov brat, ki zastrupitve ni preživel. Lastnik mini živalskega vrta sumi, da sta leva požrla strup za zatiranje polžev in bramorjev, katerega uporaba je pri nas prepovedana. Nekdo naj bi jima (čez ogrado ali skozi mrežo) v kletko vrgel zastrupljeno meso, meni lastnik, ki ne ve, kdo in zakaj bi storil kaj takega. Za mučenje živali je pri nas zagrožena zaporna kazen do treh let.

Smrtna kazen za tatinskega prašiča? Ostanimo še malo pri živalih, natančneje pri trenutno najbolj slavnem divjem prašiču na svetu. Elsi, ki si je zvezdniški status prislužila s poročanjem o njeni drzni tatvini prenosnika sredi berlinskega parka, zaradi česar je njo in mladiča podil goli lastnik, zdaj grozi smrtna kazen. Ker so ona in njeni kolegi ob jezeru postali vse manj sramežljivi in se ljudi sploh ne bojijo več, nadzorniki območja načrtujejo njihov odstrel. Divjih prašičev naj bi bilo tam preveč, na ljudi pa bi lahko prenesli številne bolezni. Za rešitev Else pred puško so njeni oboževalci spisali spletno peticijo, ki jo je podpisalo že skoraj 15.000 ljudi.

Zaslišanje izgubljenega pingvina Nočna policijska patrulja britanskega Nottinghama je v nedeljo zgodaj zjutraj naletela na nenavaden prizor. Ob takih dnevih in takih urah običajno do doma pomagajo kakšnim obnemoglim pijančkom, tokrat pa so na potepu po cesti srečali majhnega pingvina. Simpatičnega ptiča so nemudoma izprašali, kaj se gre, da tako krši zakon, a ni bil razpoložen za pogovor. Policisti so priznali, da so vajeni vsega hudega, a se srečanje s pingvinom zagotovo uvrsti visoko na seznam njihovih najbolj nevsakdanjih dogodivščin v službi. Preden so izgubljenca odpeljali nazaj domov na kmetijo, so se z njim še fotografirali in mu nadeli ime Po Po.