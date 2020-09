Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, jih je lastnica avtomobila na številko 113 poklicala nekaj pred deseto uro zvečer. Operativno-komunikacijski center je o dogodku obvestil patrulje na terenu. Prvi policisti pa so vozilo že nekaj minut zatem opazili v Bršljinu in ga začeli ustavljati z modro lučjo in sireno.

Voznik znakov policistov ni upošteval in je začel divjati in nevarno voziti po mestnih ulicah in okoliških vaseh: Ločne Žabje vasi, Gotne vasi, mimo Pogancev, Črmošnjic, Iglenika, Dolža, Jugorja, Stranske vasi, Šmihela, Drske, Srebrnič, Češče vasi ... Pregon je ustavila šele prometna nesreča v Podbrezniku, ko se je po vožnji mimo stanovanjskih blokov na koncu zaletel v parkiran osebni avtomobil in kamp prikolico. Do takrat pa je po navedbah policistov večino časa vozil po levi strani ceste, nevarno prehiteval ostala vozila in ogrožal varnost ostalih udeležencev v prometu.

Vozilo so policisti zasegli, v postopku pa so ugotovili, da je 16-letni voznik doma vzel ključe avta in se odpeljal. Policisti so 16-letnika iz okolice Novega mesta pridržali zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja. Med pregonom je namreč tudi nekajkrat trčil v službeno vozilo policije in ga hotel izriniti s ceste. Dva policista sta zaradi poškodb potrebovala zdravniško pomoč.