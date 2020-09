Kradli piščeta, zajčke in alkohol Tatovi so imeli tudi zadnje dni predolge prste. Na območju Krškega so iz odklenjene kleti hiše izmaknili več pločevink in steklenic alkohola pa tudi nekaj hrane. Zmernost je namreč lepa čednost. Blizu Mokronoga so se lotili kar žive hrane, torej v izvirniku – ukradli so namreč 15 piščancev in tri zajčke pa še 30 kilogramov krompirja. Verjetno za prilogo. Na Prevaljah si je nekdo postregel z več steklenicami žganja, ki jih je našel v kleti bloka. Razkuževanje je te dni še kako pomembno! So se pa policisti ukvarjali tudi z drznejšimi nepridipravi. Na Kozini sta moška šla iz trgovine s polnima vozičkoma, stvari v njiju pa nista plačala. Mirno sta jih naložila v prtljažnik in se odpeljala. Možje postave so ju kmalu ulovili, zasegli so jima alkohol, hrano, oblačila in vse drugo, kar naj bi ukradla. Hitri test je pokazal, da je šofer pod vplivom kokaina, zasegli so mu vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo. Samo za to mu grozi 1200 evrov kazni in 18 kazenskih točk.

Pogrešani labodi Obalni policisti so imeli polne roke dela tudi s perjadjo. V Sečovljah je neka ženska opazila skupino mladostnikov, ki so proti labodom metali kamenje in jih s tem strašili. Ali je glede tega kaj storila, policisti niso sporočili, je pa do nje pristopil neznan moški in začel nanjo kričati. Šlo naj bi za očeta enega od napadalcev na živali. So se pa z labodi nenavadne reči v Krajinskem parku Strunjan dogajale že v začetku meseca, ko so policiji sporočili, da so trije labodi pogrešani. Policisti zadevi med preiskavo niso prišli do dna, a ima zgodba vendarle srečen konec. Labode so namreč v parku našli.

Če piješ, še plačaj! »Pestro« je bilo tudi na Obali. V soboto nekaj po polnoči je po portoroški plaži razgrajala trojica 16-letnikov iz Ljubljane, ki so lomili drevesa, razbijali klopi in stvari metali v morje. Policisti so mladoletne vandale našli, sledi ovadba zaradi poškodovanja tuje stvari. Ali so iz prestolnice na Obalo odpotovali samo zaradi uničevanja reči in narave, ni znano. Nekaj ur kasneje so se policisti v Piranu ukvarjali še s pijanim 42-letnikom, ki je zaposlenim težil med čiščenjem prostorov. Ker se ni in ni umiril, so ga morali pridržati. Zvečer so imeli delo z drugačnim patronom. V gostilni je pojedel hrano in spil pijačo, nato pa odšel brez poravnanega računa. Zaposleni ga je uspelo ujeti med tekom, ko mu je iz žepa padla osebna izkaznica, je videla, kdo je. Strinjal se je, da bo plačal, a je vseeno raje pobegnil. Skoraj istočasno je Izolan v drugem lokalu malo pregloboko pogledal v kozarec, pijače ni želel plačati, obenem pa je na zaposlene kričal in jih zmerjal. Odstranili so ga šele policisti.

Ciljal merjasca, ustrelil turista Enainšestdesetletni nizozemski turist je med vožnjo po jugu Francije doživel hud šok. Med opazovanjem čudovite pokrajine je bil namreč ustreljen v ramo. Zaradi obiska bolnišnice je moral popotovanje prekiniti, menda pa ni v smrtni nevarnosti. Tožilstvo je sčasoma ugotovilo, da je bil moški najverjetneje žrtev lovca na divjega prašiča, ki pa očitno ni prav dobro ciljal. Nespretnega osumljenca sicer še niso našli, v času lovske sezone pa na območju tovrstne nesreče sploh niso tako neobičajne. Zablodeli naboji so bili v preteklosti za naključne mimoidoče tudi že usodni.