Več kot šest promilov! Ptujski policisti so v sredo zjutraj odhiteli v hišo, v kateri je padel 48-letnik in se poškodoval po glavi. Ugotovili so, da se je res močno opit skušal po stopnicah povzpeti v notranjost, bil pa je tako zelo pijan, da se je plazil po vseh štirih. Na peti ali šesti stopnici mu je spodrsnilo, prekucnil se je na rože, a ker stopnice nimajo ograje, je prek njihovega roba padel na beton dober meter nižje. Tam je poškodovan obležal. Odpeljali so ga v ptujsko bolnišnico, kjer je sledil šok – moški je imel v organizmu neverjetnih 6,22 promila alkohola. »Moški je preživel. Tako padec kot smrtno vsebnost alkohola,« so obvestilo zaključili policisti. Po družbenih omrežjih je že završalo. Mnogi so namreč prepričani, da bi se zgodba kjer koli drugje kot na Štajerskem končala tragično.

Nekaj za vsak žep Živimo v težkih in čudnih časih. A vendarle nas tu in tam želje po potešitvi dolgih prstov slovenskih tatičev uspejo presenetiti. V poročilih policistov smo brali o tem, kako so neznanci vlomili v neki vikend in ukradli dvesto litrov vina (uf, kakšen maček je moral slediti naslednji dan!), nekje drugje so nakradli za 54 evrov zobnih ščetk (zobna miška jim take vneme zagotovo ne bi zamerila), v Zidanem Mostu pa je nekdo s tovorne železniške postaje ukradel okoli 60 železniških tirov. A to še ni vse. Iz nekega podjetja so ukradli še puhalnik za listje (juhuhu, jesen je tu!), neka ženska je v trgovini uspešno nakradla za sto evrov različnih salam in pobegnila, malo manj sreče pri tem pa je imela dvojica v Trebnjem, ki ju je med nečednim dejanjem zalotil (in presenetil, kot so zapisali policisti) varnostnik. Videl je namreč, kako sta stvari iz nakupovalnega vozička namesto na blagajniški pult pospravljala kar v torbo. Ko ju je varnostnik pri izhodu ustavil, sta ga popršila s solzivcem in se podala v beg. Po klicu na policijo se je pognal za njima, in ko sta ugotovila, da s hitrim in vztrajnim varnostnikom ne gre češenj zobati, sta odvrgla torbo z ukradenim blagom, pred zasledovalcem pa ju je rešil šele »ubežni« avto.

Kanta na pomoč V ponedeljek okoli pol pete zjutraj, ko so še najzgodnejše ptice zadovoljno smrčale, so se piranski policisti že podili za voznikom BMW. Ta se na njihove znake ni oziral, avta ni ustavil, ampak je še hitreje peljal dalje. Policisti se niso pustili tako zlahka in so ga kmalu našli. No, vsaj avto. Ta je bil sredi Portoroža »nasilno parkiran« v košu za smeti, ki je bil pri ustavljanju divjaka uspešnejši kot možje v modrem. Petindvajsetletniku je s kraja uspelo pobegniti peš, a so ga policisti kmalu izsledili in ga kaznovali za več prekrškov.

Pred krajo pustil podatke Iz picerije manjšega mesta v ameriški zvezni državi Pensilvanija so na pomoč poklicali policijo. Mlajši moški jim je namreč ukradel kozarec z napitninami. Za policiste je bila to ena lažjih nalog, saj se jim za iskanje nepridiprava ni bilo treba preveč »pretegniti«. Dvaindvajsetletni Nicholas Mark je bil namreč tik pred krajo v isti piceriji na razgovoru za službo in je tam pustil vse svoje podatke, vključno z naslovom in telefonsko številko. Ko je mladenič ukradel plen, se je za njim zapodil eden od picopekov, a je pregon opustil, ko mu je tat zagrozil z nožem. Z nekaj več kot 200 evri mu je uspelo pobegniti v bližnji gozd. Najprej so našli njegov nahrbtnik, v njem so bile stvari z njegovim imenom, pa tudi droge, na podlagi podatkov so ga kmalu ulovili. Zaposleni v piceriji so ga prepoznali kot tatu. Zaradi nespametne poteze se sedaj brani obtožb nezakonitega nošenja orožja, kraje, napada in posedovanja drog.