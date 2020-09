Kaj ti bo šibica… »Kaj delaš tukaj?! Kaj si zažgal? Ziher si požigalec. Šibice imaš,« se je mlada ameriška žena odločno pognala iz avta s pištolo v roki in fanta prisilila, da se je ulegel na tla. Nič ni pomagalo, da ji je dopovedoval, da ima vžigalice zato, ker je pač kadilec, in da se samo sprehaja mimo. Hja, v času velikih ameriških požarov so vsi malo bolj nataknjeni… Mi pa smo se spomnili na legendarni posnetek dveh fantov, ki sta, roko na srce, tretjemu verjetno poskušala ukrasti kolo, pa sta vmes ugotovila, da gre za požigalca, saj je na kolesu peljal še torbo. »Kaj ti bo torba, če imaš kolo?« sta mu zabrusila in se zapisala v zgodovino.

Volan je imel na desni Prejšnjo soboto zjutraj so policisti skušali ustaviti neki avto z registracijami Velike Britanije. Voznik se na znake policistov ni oziral in je odpeljal naprej. V križišču za Kamnik je vendarle ustavil, ko pa sta policista želela iz avta, je voznik sunkovito zapeljal vzvratno in se tako močno zaletel v policijski avto, da je bil ta nevozen. Pobegnil je. V Motniku ga je dohitela druga patrulja, a tudi ta z Britancem ni imela sreče in je po enakem postopku obstala v nevoznem avtu. Policisti so potem odnehali, voznik pa je izginil. Policisti so seveda prepričani, da gre za nevarno barabo. Obstajata pa še dve možnosti. Anglež, vajen vožnje po levi, se pač ne znajde na naših cestah, sploh ker ima volan na desni. Ali pa je šlo za Slovenca, ki se je vozil z volanom na desni in prestavno ročico na levi in… hitro se človek lahko zmede, kajne.

Darsovci so jo razjezili V začetku tedna so vestni Darsovi nadzorniki sredi popoldneva preverjali rabo vinjet pri voznikih na avtocesti Gruškovje–Slivnica. Pa so pri Zaklu ustavili 64-letno Avstrijko, ki je bila brez vinjete. Darsovci so opravili postopek, ji »pod prisilo« prodali vinjeto in še kazen so ji napisali. To je Avstrijko tako ujezilo, da je meni nič, tebi nič obrnila avto in se odpeljala nazaj. V napačno smer, kakopak! Policistom jo je uspelo ustaviti pri bencinskem servisu v Podlehniku in le sreči se gre zahvaliti, da se nikomur ni zgodilo nič hujšega. Policisti so jo potem seznanili še s sodnico za prekrške. Kako je odvihrala od tam, pa ni znano.

Hop, cefizelj, pa te imam V Butalah Cefizlju vedno uspe pretentati žandarja. No, tudi če se z ukradenim tovornjakom pripelje naravnost v naročje mož postave, je tako. Ne verjamete? Takole so poročali z dolenjskega konca. V noči s petka na soboto so neznanci na Seidlovi cesti v Novem mestu ukradli tovorno vozilo z dvižno košaro. Niso imeli težkega dela, ključi so bili v predalu odklenjenega tovornjaka. Dva zamaskiranca s kapuco sta se potem s tovornjakom odpeljala, a, glej ga, no glej, naravnost pred policiste. V zavetju noči sta zbežala med stanovanjske bloke… In kaj so naredili policisti. Takole je zapisano v poročilu: »Policisti pa so tovorno vozilo zaklenili in shranili ključe.« Če smo malo žleht – zdaj s ključi v rokah čakajo, da bodo zlikovci poskušali še enkrat. Takrat jih bodo pa zagotovo prijeli. Pojdite si še enkrat prebrat Butalce in zgodbico o žemljicah, Cefizlju in butalskem policaju. Fino branje.