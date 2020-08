Kritika koncerta: Kaufmannova osamelost na vrhu tenorističnega parnasa

Pred tridesetimi leti so trije veliki tenorji ob koncu svetovnega nogometnega prvenstva sprožili pravo tenoristično evforijo. Po spletu okoliščin so vsi trije nastopili tudi v Ljubljani, a ne Carreras ne Pavarotti naših krajev nista obiskala na svojem vrhuncu, Domingo pa je prišel že kot bariton. Danes bi se najbrž morali sprijazniti, da imamo namesto Triglava samo en vrh – Jonasa Kaufmanna , ki je v Ljubljano prišel v času polnega razcveta. Zato je toliko bolj zanimivo, da njegov prihod ni bil tako silno pričakovan kot ponovni nastop Ane Netrebko. To kaže na posebnost našega prostora, ki je včasih bližje tabloidu kot pa resnici.