27. Živa književnost: Druženja pred Škucem

Na Starem trgu v Ljubljani se je sinoči začel 27. literarno-glasbeni festival Živa književnost, ki bo trajal do sobote. Ob večerih bodo brali literaturo in igrali glasbo, ob popoldnevih pa so za otroke in mlade organizirani gledališke in lutkovne predstave ter druga ustvarjalna druženja.