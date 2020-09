Si predstavljate, da bi se po službi odpravili do bližnje mestne reke, tam srečali prijatelje, pospravili oblačila, denarnico in telefon v nepremočljiv plastični nahrbtnik in se prepustili rečnemu toku, ki bi vas namesto avtobusa ali kolesa pripeljal do naslednjega rečnega okljuka? Tam bi, naposled osveženi in posušeni, nadaljevali svojo pot na tržnico, k zobozdravniku, domov… Švicarji, pionirji razvoja kopalne kulture, v rekah mestnih središč to počnejo že vsaj nekaj let.

Demokratizacija tveganja

Mesta, kot so Basel, Ženeva, Zürich in Bern, so v zadnjih desetletjih svoje reke tako očistila, da bi bile nekatere od njih skoraj lahko primerne za pitje, potrjuje eden od kustosov razstave Mesto plavaAndreas Ruby, direktor Švicarskega arhitekturnega muzeja SA M. »Sicer je tudi razmeroma čiste reke, ki so v Švici še blizu izvira, v preteklosti ključno zaznamovala industrializacija. A ko se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja večina težke industrije selila iz države, so mesta razumela, da morajo reke dobiti novo funkcijo,« pojasnjuje. Če so prej služile za odplako in za rečni promet, je zdaj mogoče le še slednje, pa še to v sobivanju s plavalci.

Švicarji se namreč z vprašanjem osebne varnosti soočajo tako, da reševalcev iz vode ne poznajo. »Taka tradicija demokratizacije tveganja je vsaj v Evropi precej redka, izhaja pa najbrž iz naše preteklosti. Švicarji so včasih živeli v ruralnih gorskih skupnostih, da bi se soočali z nevarnostjo gora, pa so ustanovili planinska društva, ki so ves čas opozarjala, da varnost tam nikoli ne more biti stoodstotna. Ljudje razumejo, da podobno velja za plavanje v mestnih rekah,« pravi. Če sto let stara poročila pričajo o 400 smrtih v vodi na leto, kar je bilo pri 4 milijonih prebivalcev alarmantno, je danes številka žrtev desetkrat manjša. »Rešitev ni poiskala država, poiskale so jo civilne iniciative. Med drugim društvo prostovoljnih reševalcev, ki ne stojijo na rečnih bregovih, temveč si prizadevajo za opremljanje obrežij z zemljevidi o varnih dostopih in za ozaveščanje ljudi o obnašanju v vodi. Predvsem zaradi njih oblast ni prepovedala plavanja v rekah,« poudarja Ruby.