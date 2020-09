Kritika predstave Trije milijoni minut: Brez bližine, ki bi jo nato rušili

Dogajalno minimalistične, na pogovorno situacijo osredotočene filmske zgodbe, nekakšni mini družbeni eksperimenti psihološkega luščenja in razkrivanja neizrečenih koordinat zbrane druščine, se zdijo kot nalašč za prostor gledališke in igralske bližine. Ena takšnih je tudi 7 let Joséja Cabeze: Netflixova uspešnica z več gledališkimi priredbami fokusira mediacijski sestanek, na katerem naj bi se soustanovitelji ultrabogatega podjetja dogovorili, kdo izmed njih bo prevzel krivdo za kolektivno utajevanje davkov in preostale odrešil zapora.