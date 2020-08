Boris Nikitin in Marc Oosterhoff temo razpreta osebno in zavezujoče, pri čimer je vzpostavljena gledališka komunikacija prvenstveno intimna, a v podtekstu tudi globoko družbeno ozaveščena in aktualna.

Ranljivost neposredno naslovi švicarski režiser Boris Nikitin v avtobiografskem solu Poskus umiranja. Temu krhkemu in težko ulovljivemu pojmu se Nikitin približa v izpovednem esejističnem besedilu, v katerem prek dveh realnih dogodkov – očetovega umiranja in razkritja lastne seksualne usmerjenosti – izrisuje subtilno refleksijo smrti, strahu in življenja. Zanj so ti pojavi neločljivo povezani; šele s sprejetjem možnosti izgube, razpiranjem lastne šibkosti in nemoči ter soudeleženostjo v negotovosti bivajočega se pokaže potencial življenja in moč dotika s seboj ter drugimi. V realnosti skupnega trenutka se enostavno branje besedila, ki sicer zastavlja vprašanje gledališkosti, vendarle manifestira kot prepričljiv oseben nagovor v obliki, ki zrcali njegov poziv k brezpogojnemu razprtju. Tu se nahaja avtorjevo razumevanje gledališča in nazor do sveta, ki implicira, da prekiniti molk, odigrati loterijo in dati na razpolago svojo neizčrpno ranljivost pomeni zavrnitev navajenih obrazcev in samoumevnosti ter s tem šele korak v svet, ki si ga delimo, in možnost polnovredne izkušnje. Poskus umiranja se tako izlušči kot intimno in gledališko učenje življenja, poskus spodmikanja resničnosti in zareze v ustaljeno perspektivo, da bi v tej radikalni ogoljenosti gledališkega dogodka ugledali njegovo bistvo.

Usoda fizičnega tveganja

To je tudi oda življenju z njegovim neizogibnim rizikom in enako velja za kratki deli Marca Oosterhoffa, ki na presečišču cirkusa, sodobnega plesa, fizičnega gledališča in performansa izpostavlja fizično tveganje. V solu Pazi nase, strukturiranem skozi izvajanje različnih nalog, se Oosterhoff nasloni na nekatere prepoznavne družbene igre rizičnega značaja in spopad z nevarnostjo prižene do tankega roba med spretnostjo in neznanim. Vsak zgrešen met žogice pomeni novo šilce popitega žganja in en salto več, z guganjem na stolu izziva padec na ostra rezila, med tekom po odru, polnem mišelovk, se ne more izogniti tlesku po golih stopalih, ob hitrih udarcih noža med prsti zapoje hudomušno hvalnico nevarnosti. Medtem ko so pravila in pasti nalog določeni in razvidni, njihova izvedba poudarja učinek realnega in nepredvidljivega izzivanja usode, kjer rezultata akcije ni več mogoče povsem nadzorovati. Zato je tudi napetost na odru in med občinstvom ter izvajalcem zgoščena in otipljiva, takšna pa zmore pritegniti gledalce v izvajalčevo igro s povsem telesnim odzivom, polnim pričakovanj po uspeli razrešitvi dejanj brez krvi in poškodb.

Nekoliko manjšo intenziteto Oosterhoff doseže v duetu z gibalcem in breakdancerjem Cédricom Gagneurom, zasnovanem za zunanje prostore. V Paletah preizkušata tveganje in igrivost gibanja v relaciji do nekaj primerkov naslovnega predmeta, ki v različnih prerazporeditvah in konstrukcijah služijo kot fizična prepreka, mobilni rekvizit za igre z ravnotežjem in urbani ulični gib ali nestabilna podlaga za plezanje in premikanje. Z nekaj akcijami, njihovim (ne)uspehom in improvizacijo predstava ostane na pol poti med nagibom dinamične gibalne raziskave in sproščenostjo uličnega nastopa, z ne dovolj izkoriščenim potencialom odnosa med izvajalcema in družbenim podtonom. Kljub temu Oosterhoff v obeh delih jasno dokazuje, da telesna ranljivost v prostovoljnem spopadu z nevarnostjo nikoli ni zgolj telesna. Svojo širšo izpovednost črpa vsaj v vzgibu ali želji in učinku dejanja, pri tem pa se kaže predvsem v svojem nasprotju, kot moč človeškega telesa in duha.