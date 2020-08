Mesto ob Dravi letos zaznamuje stoletnico organiziranega likovnega ustvarjanja. »Ob tej priložnosti smo izbrali sto in še nekaj več del, po eno za vsako leto,« je pred odprtjem razstave 100+ Vrhunci, nabora iz zbirke Umetnostne galerije Maribor (UGM), povedala direktorica galerije Breda Kolar Sluga. »Nedavno se je nekoliko nerodno izpostavilo, da stoletnico obeležuje naše društvo, kar ni res,« pa je dodal Vojko Pogačar, predsednik Društva likovnih umetnikov Maribor (DLUM). »Mi smo zgolj dediči te premice, ki se je pred nami vlekla skozi različne klube in društva.«

Nastavki zbirke UGM koreninijo v 20. letih prejšnjega stoletja, danes šteje skoraj 7000 del. Galerijo je Maribor dobil leta 1954. Danes je druga največja slovenska galerija, ki se ukvarja z likovno umetnostjo 20. in 21. stoletja. »Naša zbirka je bila vedno osrčje galerije, v 65 letih pa so zbiralno politiko obarvali različni poudarki, ki danes tvorijo njen unikaten in pester značaj. V pokrajini raznolikih umetniških medijev se prepletajo vrhunski dosežki nacionalne umetnosti ter poglobljene prezentacije ustvarjalnosti severovzhodne Slovenije,« je razložila Kolar-Slugova.

Z novo razstavo želijo opozoriti na ustvarjalnost tukajšnjega prostora, obenem pa tudi na že več kot dve desetletji trajajočo in nikdar izpolnjeno željo, da bi galerija dobila nove razstavne prostore, v katerih bi lahko med drugim stalno razstavljala dela iz te zbirke. Breda Kolar Sluga: »Naša ustanova ima tudi muzejski značaj in javnosti bi radi pokazali dragocenosti in dragulje, ki se skrivajo v njej.«