Dogodek, ki je v zadnjih letih nosil ime Tušev tek barv in je združeval dnevno ter večerno dogajanje, je navadno na sporedu ob začetku počitnic in vedno privablja na tisoče mladih. Tudi letos je bilo za dogodek, prodanih več tisoč vstopnic, a so morali organizatorji prvotni festival odpovedati. Odločili so se, da bodo ljubiteljem elektronske glasbe zadnji počitniški vikend omogočili uživanje ob glasbi, a v zelo drugačnih okoliščinah. Večina kupcev vstopnic za prvotni festival jih je z veseljem zamenjala za tokratno različico, ki je sama po sebi zanimiva izkušnja.

Da je Nacionalni inštitut za javno zdravje organizatorjem podelil svoj blagoslov za izvedbo dogodka, je bilo namreč potrebno dodobra pregnesti koncept poletnega glasbenega festivala. Odpadla so vsakršna dnevna dogajanja, za večerno dogajanje pa so uvedeni posebni pogoji. Tako je nastal festival, ki traja štiri večere – od četrtka do nedelje – vsak večer pa se lahko zbere po 440 obiskovalcev. Vsak ima personalizirano vstopnico, pred vstopom na prizorišče so nameščene infrardeče kamere, temperaturo pa obiskovalcem merijo tudi ročno. Vsakdo mora podpisati izjavo, s katero potrjuje, da nima simptomov koronavirusne bolezni.

Na prizorišču ni dovoljeno nikakršno prosto gibanje. Obiskovalci so razdeljeni v štiri cone, vsaka od njih pa v pet manjših sektorjev, v katerih se lahko zabava po dvajset ljudi, ki so z ograjami fizično ločeni od ostalih udeležencev. Vsak sektor ima svojega natakarja, ki streže ljudem ob petih mizah s po štirimi stoli. Če so na tovrstnih festivalih prenosna stranišča običajno razporejena nekje ob robovih prizorišča, kolikor je možno stran od nosov obiskovalcev, ima tokrat zaradi preprečevanja možnosti okužbe z novim koronavirusom vsak sektor svoje toalete in svojo razkužilno postajo.

Negotovost do zadnjega A do zadnjega ni bilo povsem jasno, ali bo ob hitrem slabšanju epidemiološke slike dogodek sploh moč izvesti. »Še 17 ur pred začetkom nismo vedeli, ali bomo dogodek lahko izpeljali tako, kot smo si zamislili,« pravi Jure Kvas, vodja festivala. Resno se je zataknilo, ko je vlada Nizozemsko uvrstila na rdeč seznam, kar je pomenilo, da bi glavni imeni festivala, didžeja Fedde Le Grand in Maurce West morala po prihodu v Slovenijo najprej v karanteno. Ob negativnih izvidih testiranja za covid-19 je bila zanju dovoljena izjema. Zaradi nedavnih zaostritev glede prehajanja meja je sicer moralo nekaj izvajalcev tik pred zdajci nastop odpovedati, tudi hrvaška didžejska zvezda Kosta Radman. Ne zgolj za obiskovalce, festival Smile je dokaj nenavadna izkušnja tudi za izvajalce, ki niso vajeni nastopati tako daleč od množice – med odrom in ograjo, za katero so obiskovalci, je namreč večmetrski prazen pas. Didžeji, ki se te dni mudijo v Ljubljani, so sicer po večmesečnem mrtvilu na koncertni sceni navdušeni, da lahko znova nastopajo v živo. Prav tako so navdušeni obiskovalci, saj tovrstnih dogodkov letos skorajda ni.