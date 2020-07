Tanji Ribič v Fiesi uspevajo paradižniki in bučke

Igralka Tanja Ribič te dni polni strani domačih revij zaradi fotografije, na kateri je njen obraz videti brezhibno. Portret, ki je nastal na njenem posestvu v Fiesi, res razkriva njen mladostni obraz, a če smemo pripomniti, niti paradižniki in bučke na fotografiji niso videti slabo, solidno pa se drži tudi sivka v ozadju. Igralka Mestnega gledališča ljubljanskega je pod fotografijo zapisala, da gre za njen pridelek, sodeč po ključnikih pa gre za ekološko pridelano zelenjavo. Ob tej priložnosti se je Tanja Ribič poimenovala po Severinini pesmi – dekle z vasi.Za vse ljubiteljice motivacijskih govorcev je nedavno odjeknila žalostna novica, da je Filip Pesek zdaj tudi uradno oddan. Vsaj za nekaj časa je priložnost, da bi bila vaša tašča Rosvita Pesek, zunaj dosega. Filip in njegova izbranka sta se na poročno potovanje odpravila v Črno goro, sodeč po njegovem instagramu pa tudi tam mladenič ni zdržal brez računalnika. Čeprav je zapisal, da so bile to prve počitnice v petih letih brez emaila in telefona, pa si je v Črni gori vendarle vzel nekaj časa za dodatna izobraževanja in »strateški razmislek«. Žena je bila zagotovo navdušena.Zunanji minister Anže Logar je sicer najbolj znan po depešah sumljive kakovosti, a očitno si je po vzoru kakšnega drugega politika za svoj instagram našel fotografa, čigar kakovost ni vprašljiva. Kdor koli Logarja spremlja na njegovih sprehodih z gosti iz tujine po Ljubljani, ima očitno čut za svetlobo in kompozicijo ter občutljivo oko za dobre kote ministra. Edina slaba stvar fotografij je, da je Logar na vseh videti kot svat na poroki, dinamika fotografij pa, kot da so pravkar pred odprtjem penine ali prvim plesom mladoporočencev. Vsekakor bo fotograf po padcu vlade zlahka našel delo.Če ste verni in na internetu, potem je za vas dobro poskrbljeno. Ne le da stran na instagramu krščanski meme redno zabava tako verne kot neverne, povsem solidne šale imajo tudi pri bolj uradnem viru, na instagramu Radia Ognjišče. Katoliški radio ponuja fotografije s svojih dogodkov, kot so maše ali obiski Vatikana, razne citate, kot je izjava Mateja Tonina, da se rad zateka k Svetemu Duhu, ne manjka pa niti šal. Tako so nedavno objavili prizor iz cerkve, kjer je v ozadju podoba Jezusa na križu, in zapisali: Edini »stric iz ozadja«, ki naj pride v ospredje naših življenj.Letošnje poletje je marsikateri spletni vplivnici prekrižalo načrte in onemogočilo potovanje v eksotične kraje, ki ponujajo nešteto priložnosti za idilične fotografije dopustovanja. A protikoronski ukrepi niso ustavili Lepe afne, ene najbolj priljubljenih domačih vplivnic, ki te dni dopustuje na Hrvaškem in ki se počasi približuje 100.000 sledilcem in sledilkam. Takole je navodilo, naj jo namaže zadaj, razumel njen partner Anže, Lepa afna pa se je ob tem pošalila, da mu mora res vse razložiti dovolj artikulirano, sicer naredi po svoje.Če letos pomladi niste spekli kruha z drožmi, ste sploh bili v karanteni? Trend peke kruha, ki ga je sprožilo kratkotrajno pomanjkanje kvasa v domačih trgovinah, je preplavil instagram, po koncu strogih ukrepov pa očitno tudi središče Ljubljane. Mestna sladoledarnica, znana po drznih okusih, kot je sladoled z okusom potice, je šla tokrat korak dlje in odgovorila na vprašanje, kateri sladoled bi bila Slovenija v karanteni. Tako imenovani sourdough gelato je narejen iz kruha, ki je bil dodatno popečen in vmešan v jogurt. Namesto vaflja v kepici seveda dobite kos kruha. Zbogom, pokoronska dieta.