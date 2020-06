Medtem ko vladne stranke v času pandemije skrbijo za nabavo zaščitne opreme in sanitetnega materiala, podmladek največje vladne stranke to deli kar brezplačno. Slovenska demokratska mladina, ki je podmladek SDS, je namreč na svojem instagramu objavila, da že od začetka pandemije brezplačno po vsej Sloveniji deli mala priročna razkužila z logotipom strankarskega podmladka. S tem opozarjajo tudi na ustrezno higieno v času covida-19, kot so zapisali, pa je »še posebno pomembno«, da higienska priporočila upoštevamo še naprej. Bodimo torej čisti skupaj z Janševo mladino.