Kmetijska ministrica in predsednica koalicijske stranke DeSUS Aleksandra Pivec je zadnje dni na udaru medijev zaradi domnevnih nepravilnosti ali pa vsaj nespodobnega izkoriščanja turističnih storitev. Vmes se je zato odločila, da se bo za nekaj dni umaknila iz javnosti in preživela dopust z družino, kar je poetično oznanila tudi na svojem instagramu, kjer je ob fotografiji knjig Mojstrovina, Ledeni teden in Povračilo zapisala: »Da bi našel svoj mir, moraš biti kdaj pa kdaj pripravljen prekiniti vse povezave z ljudmi, kraji in stvarmi, ki povzročajo hrup v življenju.«