Ko se politik v javnosti pojavi s plakatom ali znakom v rokah, je to zadnje čase odprto vabilo, da se z vsebino znaka poigra spletna javnost. Potem ko se zdi, da smo na papirju v Trumpovih rokah prebrali že vse, je zdaj na vrsti slovenski premier Janez Janša, ki je po Ivanu iz Grosuplja dobil še en instagram profil. Na njem je vsak dan obja vljena enaka fotografija Janeza Janše, ki v parlamentu drži list papirja, le da je napis oziroma fotografija na njem vsakič drugačna: od vsakdanjih modrosti, da je sir le štruca mleka, do šal na račun Janševih strankarskih kolegov.Čeprav je težko komur koli zameriti, da te dni želi izstopiti iz stranke SMC, je prestop Janija Möderndorferja iz SMC v LMŠ marsikoga nasmejal. Möderndorfer je namreč slovenski rekorder v menjavi strank, zato ne čudi, da se je ob njego vo potezo, seveda poleg ciničnega zapi sa SDS, obregnila tudi njegova nekdanja strankarska kolegica Alenka Bratušek. Ta je na instagramu objavila fotografijo po koncu teka ter zapisala, da ta dan ni prestopala, temveč tekla. Möderndorfer je bil namreč soustanovitelj Zavezništva Alenke Bratušek, verjetno pa si ni mis lil, da bo z odhodom od Bratuškove pristal v koaliciji z Janšo. Se zgodi.Instagram profil Jana Plestenjaka je prav posebna mešanica poezije, žalosti in skrivnostnosti. Ne samo da najboljši popevkar pri nas na njem objavlja odlomke iz svojih besedil, na fotografi jah se poleg njega le redko pojavi še kdo drug. Tokrat pa je Jan s fotografijo, na kateri se na njegovem licu pozna odtis poljuba našminkanih ustnic, od prl več vprašanj kot ponudil odgovorov. Pod fotografijo je namreč zapisal: »Jaz bi več, kot ti bi z mano, ti bi z mano eno noč… Ne pustiš sledi za sabo, v te bi je ta moč.« Med Janovimi oboževal kami tako verjetno že poteka preiskava žensk z določenim odtenkom šminke.Verjetno ima vsak prebivalec ali prebi valka Ljubljane poleg najljubšega po nudnika sladoleda tudi najljubši lju bljanski pajzelj, torej bar, ki praviloma ni namenjen turistom in v katerem strežno osebje že na podlagi pozdrava na vratih ve, katero jakost alkohola vam mora prinesti. Posebno terensko študijo ljubljanskih pajzljev opravlja instagram profil pajzli.lj, kjer poleg fo tografij ljubljanskih bifejev objavljajo tudi vtise in anekdote. Te dni so nas razveselili s fotografijami Camel bara, kamor je pred leti, ob okrogli obletni ci bara, logično, prišla tudi kamela iz ljubljanskega živalskega vrta.V petek so v Ljubljani ponovno potekali protesti proti aktualni vladi, ki se jih vsakič udeležuje več ljudi. Med nji mi so tudi številni znani, le da jih je na protestih, zaradi mask in zaradi kolesarjenja, nekoliko težje opaziti. Da se redno udeležuje protestov, je tako na svojem instagramu povedal Klemen Slakonja, ki je pod fotografijo zdaj že rednega petkovega kolesarjenja zapisal: Vsi na kolo za zdravo državo. Ob tem je dodal še kar nekaj ključnikov, med drugimi #nismoskrajnilevičarji, #nismolevifašisti, #nismokaviarsocialisti, #nismotrenirkarji.K udeležbi na protestih te dni poziva tudi raper Zlatko, ki se je med drugim v živo javljal s shoda za naravo, ki je potekal prejšnji torek, ko so poslanci sprejemali sicer protiustaven aman dma stranke SNS. Zlatko se redno udeležuje tudi petkovih kolesarjenj, s katerih na svojem instagramu objavlja fotografije in transparente, nedavno pa je objavil fotografijo, na kateri sedi pod spomenikom gorskega strelca in Bošnjaka v Logu pod Mangartom. Pod fotografijo spomenika braniteljem Rombona je zapisal: »Ne bit p...., bod' junak kot predniki na soški fronti.«