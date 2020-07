Poezija Jana Plestenjaka v času korone

Rebeka Dremelj praznovala dvakrat 20 let

Tanja Kocman z malo večjim kozarcem

Misterij hlač pevke Alye

Bučni aplavz za še eno stran s šalami

Pahor pozval k pisanju porednih komentarjev

Pevec in avtor Jan Plestenjak svoje sledilke in sledilce redno razveseljuje z dobitno kombinacijo selfijev in citatov svojih pesmi, tako obstoječih kot tistih v nastanku. V času karantene smo tako lahko spremljali njegove preobrazbe, ki so nastajale z brivskim aparatom, tokrat pa je javnost naslovil s fotografijo, na kateri večino obraza prekriva maska. »Bi lahko drug drugega spoznavali samo s pogledi, brez besed…? Mogoče bi bilo bolj iskreno,« je na fotografijo svojega prodornega pogleda zapisal Plestenjak, ki navdih za svoje pesmi očitno lahko najde tudi v sanitetnem materialu.Nekdanja mis Slovenije, pevka in poslovna ženska z lastnim parfumom, Rebeka Dremelj, je ena tistih, ki so tudi v letu 2020, ki ga bodo številni pomnili kot eno najbolj nenavadnih let, našli dober razlog za praznovanje. Pred kratkim je namreč praznovala okrogli 40. rojstni dan, za zaznamovanje te pomembne številke pa je uporabila balone s številkami letošnjega leta. Ali je šlo za balone, ki so ostali od praznovanja novega leta, sicer ne vemo, vendar dvomimo, da v trgovini niso imeli štiridesetice. Ob fotografiji je še zapisala: »20 + 20 v letu 2020!« Torej, numerologi, kje ste?So dnevi, ko človek potrebuje kozarček rujnega, s katerim lahko vsaj začasno odplakne skrbi dneva. So pa očitno tudi časi, ko kozarček ne zadostuje in je treba poseči po malo večjem kozarcu, ki po svojih dimenzijah bolj spominja na vazo. Da so takšni časi nastopili tudi za komičarko in radijsko voditeljico Tanjo Kocman, dokazuje fotografija, na kateri so jo slikali s kozarcem, za katerega se zdi, da bi vanj šla tudi Tanjina glava. Upamo, da ji ga je uspelo napolniti s čim dobrim, ali pa vsaj, da je njegova vsebina pomagala pregnati skrbi.Alya je ena tistih pevk, ki v času korone zaradi prepovedi združevanja večjih skupin težko opravljajo svoje delo. Odpovedi koncertov so morda dobri za počitek, a slabi za zaslužek. Kot je ob svoji koncertni fotografiji zapisala pevka, zelo rada poje s svojim občinstvom in ga v teh časih tudi zelo pogreša. Mi pa pogrešamo razlago, kaj se dogaja s hlačami, ki jih Alya nosi na tej in še nekaterih fotografijah s koncertov. Ali gre za usnjene spodnjice z usnjenimi hlačnicami, ali so razpoke na bokih namerne, zakaj na njih piše good vibes in kako jih sploh obleče?Zabavnih strani na instagramu očitno ni nikoli dovolj, ne glede na to, kako dobre ali butaste so. Ena od tistih, za katere ne vemo, ali so smešne ali samo tako butaste, da so smešne, je stran Globokoumi, ki nas je ta teden nasmejala s šalo, za katero so se takoj pod objavo tudi opravičili. Gre za kvartet ploskajočih buč, nad katerimi piše »bučni aplavz«. V opisu strani sicer piše, da gre za zbirko globokoumnih možganskih prebliskov, ki so del trajnih posledic pomanjkanja spanca, travm in študija. Vse nam je jasno.Da predsednika države pri telovadbi že nekaj časa fascinira traktorska guma, smo že vedeli, ne vemo pa, kakšen komentar je želel napisati pod najnovejšo fotografijo tega telovadnega pripomočka. Ob njej je namreč zapisal: »Sem hotel napisati en poreden komentar, pa sta sodelavki skočili pokonci, da to pa ne. No, dajte vsaj vi, tnx.« Seveda so se uporabniki in uporabnice instagrama kot vedno izkazali, a bolj kot Pahorjevo pozivanje k porednim komentarjem nas ob visokem pragu tolerance za njegove neumnosti skrbi, objavo česa sta preprečili sodelavki.