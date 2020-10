Instant zvezde: Tanja Fajon praznuje z Jokerjem, Bagola sedi v gugalniku in pametuje

Kaj se je te dni dogajalo na instagram profilih znanih Slovenk in Slovencev? Čas za bučne kostume, dobili smo žagAjvar, Bernarda Žarn med vinogradi, Bagola sedi v gugalniku in pametuje, poskočni muzikant in poskočno pohano, Tanja Fajon praznuje z Jokerjem.