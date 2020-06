Čudovita mešanica zelenjave je fantastična osnova te pite. Imamo čebulo, koromač, kuhano rjavo lečo, suhe in sveže gobe, špinačo in suhe paradižnike. Gobe in leča so fantastičen vir beljakovin, zato je ta pita odlična, zdrava in nasitna tudi brez trohice mesa. Zaradi polnih okusov pa tudi zadovolji in resnično poboža trebušček.

Pokrov lahko pripravite z mešanico navadnega in sladkega krompirja – razmerje si prilagodite glede na okus. Če želite, da je jed veganska, maslo za pripravo pireja zamenjajte z olivnim oljem.

Piko na i tej piti da dišeč posip, ki ga pripravite s kruhom in peteršiljem. Ta pita ima res vse!

Čeprav je sicer mesna pastirska pita res dobra, je ta zelenjavna različica brez dvoma enako odlična. Zaradi mešanice odlične zelenjave ji popolnoma nič ne manjka.

Pa dober tek!

