Priprava je enostavna, potrebujete pa le nekaj osnovnih sestavin, ki skupaj pričarajo veliko okusa. Rdeča čebula + korenje + pelati in nekaj začimb pričarajo toplo, kremno in ravno prav sladko juho, ki jo morate poskusiti. Ker je lepo kremna ne potrebujete smetane, lahko pa jo z nekaj kapljicami na koncu le okrasite.

Ta juha je super uvod v obrok, če jo pa postrežete s sirnim toastom, pa je čudovit malo lažji obrok.

Preden pa pogledamo, kako jo pripraviti in kaj točno potrebujete, pa še nekaj receptov za juhce, ki se tudi odlično pogrejejo:

Resnično enostavna in okusna kremna bučna juha.

Juha iz rdeče leče z zelenjavo.

Kremna zelenjavna juha z lečo.

Še več receptov za odlične juhe in enolončnice najdite pod oznako Juhe.

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 manjše ali 2 večji porciji)

olje

1/2 (rdeče) čebule

2 srednje velika korenja

4 stroki česna

1 žlica paradižnikovega koncentrata

1 žlica moke (neobvezno)

2 pločevinki (sesekljanih) pelatov (2 x 400g)

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne kocke)

1 žlička suhega origana

1 manjši lovorjev list

sol

poper

čilijevi kosmiči za okras (neobvezno)

PRIPRAVA

Čebulo seseljajte, česen prav tako, korenje pa olupite in narežite na kockice ali na kolute.

V večji kozici segrejte žlico olja in na segretem najprej zmehčajte čebulo. Dodajte česen in premešajte ter pražite le toliko, da česen zadiši, potem pa dodajte korenje. Korenje pražite kakšno minuto. Potem dodajte paradižnikov koncentrat in dobro premešajte, potem pa dodajte še moko in premešajte ter pražite še kakšno minuto.

V kozico zlijte paradižnikove pelate ter zelenjavno osnovo – vodo lahko zlijete tudi v konzervi in ju tako umijete ter porabite resnično vse pelate. V juho vrzite še lovorjev list in nato še origano in premešajte ter kuhajte približno 20 minut, da se korenje skuha in da se juha malenkost zgosti.

Iz juhe vzemite lovorjev list in juho kremno spasiraje (s paličnim mešalnikom, v mešalniku … kar imate na razpolago). Če želite, lahko juho pustite tudi bolj gosto in spasirate le del juhe ali pa celo to ne. Juho poskusite in po potrebi dosolite in dopoprajte.

Juho servirajte, po želji okrasite s smetano in/ali s (sesekljanim) peteršiljem ter poprom ali čilijevimi kosmiči in postrezite.