Življenje je čisto prekratko, da bi ves čas jedli enako! Zato se lotite priprave tega krompirja, ki ni nikakor zapletena, poskrbi pa na znotraj mehak in na zunaj hrustljav krompir. Mmm, odlično!

Za pripravo uporabite manjše krompirje – velike približno 4 centimetre in široke kakšne tri centimetre, uporabite pa krompir za kuho ali peko. Lahko uporabite tudi mladi krompir ali rdeči krompir. Najprej krompir v vreli soljeni vodi skuhajte kar z olupkom vred – brez skrbi, lupina je užitna, vsebuje veliko koristnih sestavin, pa še hrustljava je po peki. Pazite, da se krompir skuha čez in čez, a naj se ne razkuha, da kasneje med pripravo ne razpade.

Krompir nato odišavite s svežimi ali suhimi dišavnicami, dodajte še kakšno začimbo in ne pozabite na nekaj maščobe – uporabite maslo ali olje. Dišavnice lahko izberete po svoji izbiri, predlagamo rožmarin, peteršilj, timijan, origano. Dodajte še papriko, kajenski poper, čili … ter sol in poper.

Ta krompir je odličen tudi za piknike. Krompir skuhajte doma, potem pa odnesite s seboj, tam speštajte s pestjo ali kozarcem, potresite z začimbami in dišavnicami in popecite. Lahko dodate še cele stroke česna in/ali parmezan. Tako zelo diši in tako zelo dobro je!

Preden si pogledamo pripravo, pa še tri luštne ideje za pripravo odličnega krompirja malenkost drugače:

Pa dober tek!

