Ta jed je pregrešno dobra in nadvse dekadentna. Pripravljena je z veliko masla, ki skupaj s česnom, baziliko in špinačo naredi to jed res božansko. Čeprav uporabimo kar veliko masla, je v jedi tudi veliko nadvse zdravih sestavin: česen, špinača in šparglji. Za pripravo uporabite polnozrnate ali navadne špagete, odločitev je vaša.

V sezoni špargljev, ki je ponavadi od aprila do junija, maslene špagete nadgradite z drobtinovimi šparglji, izven nje – torej pozno poleti – pa jed pripravite brez njih. Na maslu popražite drobtine, jim po želji dodajte nariban strok česna in malo soli in popra ter špagete potresite le z njimi. Vseeno bo jed fantastična!

Maslene špagete morate nujno postreči takoj, zato zadnji korak pripravite takrat, ko so vsi že zbrani za mizo. Med priprave omake nikar ne hodite stran. Špagete imejte že skoraj skuhane, šparglji naj bodo tudi že pripravljeni, nato pa pripravite omako. Stopie maslo, zmehčaje česen ter dodaje špinačo in baziliko. Česna nikar ne obarvajte preveč, nikakor ga ne zažgite, saj bo v tem primeru celotna jed grenka. Če se vam slučajno zgodi, začnite znova. Zažganega vrzite stran in začnie pripravljati omako s svežim maslom in česnom.

Preden si pogledamo, kaj potrebujete za pripravo in kako te špagete pripravite, pa še nekaj idej za čudovite pomladansko-poletne testenine:

Pa dober tek!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

60 g masla

4 stroki česna

sol

poper

malo olja

2 pesti sveže špinače

1 majhna pest sveže bazilike

1 šopek svežih špargljev

1 žlica krušnih drobtin

200 g (polnozrnatih) špagetov

1 žlička limoninega soka

Špagete skuhajte v osoljeni vreli vodi po navodilih na embalaži.

Špargljem odlomite olesenele dele – vsakega posebej primite na skrajnih koncih in prelomite, špargelj se bo odlomil ravno tam, kjer je potrebno. Spodnje lesene dele zavržite. Vrščičke in preostali del špargljev narežite na dvocentimetrske kolute. Če so šparglji debelejši, jih lahko najprej malo pokuhate, sicer pa za to ni potrebe. Debelejše skuhajte na cedilu, ki ga postavi na lonec, kjer se kuhajo špageti, jih kuhajte približno 3 minute, nato pa takoj splaknite pod mrzlo vodo in malo popivnajte s papirnato kuhinjsko brisačo. Srednje debele in tanjše šparglje pa le popecite na malo olja. Špargljem (prej pokuhanim ali le popečenim) nato v ponvici dodajte 20 g masla ter žlico drobtin in jih malo popražite, da se maslene drobtine oprimejo koščkov špargljev. Ne pozabite še na malo soli in popra.

V kozici stopite preostalo maslo in na njem zmehčajte na lističe narezan česen. Pazite, da se česen ne obarva preveč, ker bo sicer celotna jed grenka. Ko se česen zmehča, v kozico stresite špinačo in baziliko in premešajte, da zelenjava uvene. Dobro posolite in popoprajte.

Ko se špageti skuhajo, jih umešajte v masleno omako – če je presuho, kar pogumno dodajte še malo masla. Premešajte in poskusite ter dosolite in dopoprajte, če je potrebno. Špagete servirajte na krožnik, jih potresite s drobtinastimi šparglji in jed takoj postrezite.