Odlične, sezonske juhe pripravite vsak dan v letu, le izberite recepte, ki so primerne času. Ta juha je odlična spomladi, ko so v sezoni šparglji – torej aprila, maja in junija. Vendar pa jo lahko izven sezone špargljev pripravite brez njih. Ker za pripravo lahko uporabite zamrznjen brokoli in gobe, jo lahko pravzaprav pripravite kar čez vse leto.

Ker kuskus rad popije veliko količino tekočine – nekaj med kuhanjem in še nekaj med ohlajanjem – tekočine lahko dodate tudi več. Predvsem, če juho pripravite tudi za kasneje, kar močno priporočamo, saj je topla, dišeča, nasitna in tako dobra! Z vsemi toplimi okusi lepo pocrklja in nasiti.

Priprava je enostavna:

1. Najprej poskrbite za odlične osnovne okuse, zato pripravo začnite s česnom in ingverjem. Ta dva okusa nikoli ne zatajita in vsaka juha z njima je odlična.

2. Poskrbite za beljakovine, zato dodajte gobice, ki so, če verjamete ali ne, odlične v juhi, ki ni nujno, da je gobova z veliko smetane!

3. Dodajte veeeeliko zelenjave. Zdrava in dobra sta brokoli in šparglji. Kot že napisano, izven sezone špargljev dodajte svežo ali zamrznjeno špinačo.

4. Ne pozabite na ogljikove hidrate, zato v juho stresite nekaj kuskusa, ki se res hitro skuha. Uporabite navaden ali polnozrnat kuskus.

5. Po želji juho še odišavite z svežo meto, mlado čebulico ali dišavnico, ki jo imate pri roki. Predlagamo meto, peteršilj, celo bazilika bi bila dobra.

Da, ta juha ima vse!

Pa dober tek!

