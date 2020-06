Pomlad počasi odhaja in zdi se, da je konec koronakrize, ki je na ceste pripeljala nebroj kolesarskih navdušencev, ki pa niso navdušeni nad aktualno oblastjo.

Ministra Boštjana Koritnika protestniki ne prepoznajo

Glavni zmagovalci koronatranzicije so zagotovo trgovci s kolesi, ki si manejo roke ob narodnem kolesarskem športnorekreacijskem prebujenju, ki je postalo tako močno, da je vzniknilo v družbenopolitično gibanje, ki želi zamenjati oblast. Njihova zavzetost in osredotočenost doseči pravičnost je tako močna, da včasih celo ne opazijo tistih, proti katerim protestirajo, kar so zapazili celo v reviji Nova in seveda vse skrbno dokumentirali s fotografijami. Prejšnji petek so se namreč mimo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika vozili in korakali protestniki, on pa je mirno užival ter srebal kavico z neko blondinko, ki so jo okarakterizirali kot neznano dolgolaso lepotico. Kot piše v podrobnem poročilu, »ga ni nihče niti povohal, kaj šele da bi bili proti njemu uperjeni vzkliki, žvižgi ali kaj podobnega«. Se bo pa moral minister vprašati, kaj je z njegovo prepoznavnostjo, morda bi najel kakšnega svetovalca za piar.

Da prevratniški kolesarji čisto zares pozitivno vplivajo na državotvornega duha, narodni čut in ponos slovenskega naroda, so dokazali slovenski glasbeni ustvarjalci. Največji slovenski živeči mirovnik Gianni Rijavec je navdahnjeno spregovoril za revijo Vklop Stop in povedal, da je slovenski narod ostal brez slovenskih uspešnic, čeprav imajo ljudje zelo radi slovensko glasbo, a je žal ne morejo poslušati na radijskih postajah. Izračunal je, da se na slovenskih radiih predvaja zgolj dvajset odstotkov klene domače produkcije, vse drugo je iz uvoza. Največjo težavo vidi v RTV Slovenija, ki, kot se je kritično izrazil, »izvaja genocid nad slovensko glasbo«. Zato je brž našel rešitev. Posnel je novo skladbo Lipa od none, ki je posvečena dvesto let stari pravljični lipi, katere veje se priklanjajo tlom in stoji na družinskem dvorišču v Trnovem pri Gorici, ter vsem drugim slovenskim lipam, poleg tega pa je zagnal in spravil v svet in na splet peticijo, ki jo je poimenoval kar s Prešernovimi verzi pesmi Orglar: »Pusti peti mojega slavca, kakor sem mu grlo stvaril.« Končni cilj je še več predvajanja slovenske glasbe na programih vseh nacionalnih medijev – Radia Slovenija 1, Vala 202, Radia Koper in Radia Maribor ter nacionalnih televizij TV SLO 1, TV SLO 2, TV Koper in TV Maribor. Peticijo je, kot se je pohvalil glasbeni revolucionar, doslej podpisalo že kar 530 glasbenikov, vendar spiska vseh podpisanih javnosti, vsaj za zdaj, ni predložil. Morda bi v svoji želji po slovenskosti začel uporabljati tudi slovensko ime, namesto italijanskega Gianni bi postal Janez.